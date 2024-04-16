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鄧桂思疑因醫生開漏藥致死　涉事醫生以為病人拒服抗病毒藥故無審視 (14:47)

聯合醫院約7年前疑「開漏藥」，病人鄧桂思兩度換肝後不治，死因研訊今（16日）續。涉事醫生、聯院時任副顧問醫生陳小劍表示，從醫療紀錄可見，另一醫生林治崑已向鄧桂思解釋處方類固醇的好壞處，陳以為經過傾談後，鄧桂思拒服抗病毒藥，故陳沒有重新審視處方而開出抗病毒藥。陳強調，抗病毒藥當時屬病人自購藥物，藥費為60至80元一天，「我並不十分奇怪，林醫生無處方到」。

事主鄧桂思患乙型肝炎和「甲型免疫球蛋白腎病」，分別於2016年8月至2017年2月間到聯院專科門診覆診，會見兩名涉事醫生。其後鄧接受活肝和屍肝移植手術，2017年8月不治。曾診治鄧一次的涉事醫生陳小劍供稱，從病歷紀錄知悉鄧是乙肝帶菌者，亦留意到另一醫生林治崑處方每日40毫克類固醇。陳從化驗報告發現，鄧的蛋白尿情况好轉，不過鄧的面部腫漲、體重上升，相信為類固醇的副作用。

陳稱曾向鄧解釋，由於類固醇引發副作用，陳決定減少類固醇的劑量，為每兩星期減少5亳克。陳重覆開出林治崑處方的血壓藥等，但沒有開出抗病毒藥。在裁判官提問下，陳承認知道鄧服用大劑量類固醇，須服食抗病毒藥，「我無寫低呢一方面資料，呢一樣嘢係事實」。

陳表示，林在排板記錄「已解釋服用類固醇6個月的好壞處」（pros and cons of 6 month steroid explained），估計林和鄧已討論類固醇的風險，得出不必服用抗病毒藥的結論。陳稱事後回想，如果他當面問鄧是否願意服用抗病毒藥，「或者件事會比較好嘅結局」。

死因研訊主任問到，陳小劍診治鄧桂思時是否具獨立思考，會重新審視藥物處方。陳表示醫院著重團隊工作，所以他參考同事和病人溝通內容。鄧的長女胡尚佑盤問指，陳知道乙肝病人應服用抗病毒藥，為何沒有停下工作，了解林治崑開藥的判斷。陳承認沒有向林查問。

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