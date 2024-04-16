黎智英案｜陳梓華稱黎智英對「火燒人」案感害怕　主張「和理非」抗爭 (14:36)

陳梓華按時序作供，指2019年9月Mark Simon致電給他，問他是否有空與時任美國參議員斯科特（Rick Scott）見面，對方希望了解香港的情况，當時陳不知斯科特是誰。但陳已安排該段時間前往台灣旅遊，Simon建議李宇軒作為替代人選，因李有眾籌經驗和曾到聯合國游說，但因李不屬於「前線」，因此Simon要求多一名「前線」出席，最終由「Cath」做代表。

其後陳向李宇軒轉述，指會面方便將來的國際游說工作，問「呢個都係一個好好嘅機會，你想唔想去？」陳並開設群組，加入Mark Simon、李宇軒和Cath。

控方展示群組的信息，顯示陳會面前提醒李可分享在聯合國的經驗，陳認為此屬李「最大嘅賣點」，內容比眾籌特別，但引述李的說法，指到聯合國最終「得個吉」，只是「打個卡」。陳另提李不要說負責第二次眾籌的「JD團隊」和墊支的人，因「JD團隊」思想上最激進，為同類組織中最具標誌性的一個，「一般都會明白，冇任何政客會企出嚟，幫港獨呢個概念背書。」

陳早前指，他於2019年7月首次見黎智英，今補充指至同年10月，他才開始與黎以WhatsApp通訊，11月13日當日他出席黎宅的會面，出席人士包括林卓廷、李永達和李卓人；同日陳與黎有互傳信息。