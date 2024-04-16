涉酒駕撞傷人後慫恿事主勿報警　男警否認妨礙司法公正 (12:51)

被告何家榮（27歲）承認危險駕駛、血液中的酒精濃度超標及使用欠妥的車輛3罪。承認案情指，2022年5月28日凌晨4時，陳姓事主於新樂富麵包店外的行人路上行走，被告所駕私家車突然剷上行人路及撞倒事主，導致事主右小腿變形見骨，私家車繼續衝向麵包店，撞至該店的鋼製台階變形。

警員接報到場，被告表示當晚於朋友在酒吧飲酒，飲了5至6杯威士忌。被告被捕後情緒激動，失去知覺，送院後進行血液檢查，發現其血液每100毫升含有不少於182毫克酒精，涉案私家車被檢驗出欠妥地貼上有色薄膜；事主的腿傷被診斷為開放性骨折，須接受矯形及創傷手術，事主狀況令人感覺患上創傷後壓力症。

針對被告的妨礙司法公正罪，控方開案陳辭指，被告在事故下車後，錄音顯示事主稱「快啲報警啦」，被告問「可唔可以唔報警？」事主回答「點唔報警啊，大佬，你真係痴X線，唉我報」。開案陳辭指，被告向事主表示如果他不報警，想要多少賠償都可以，事主最終自行報警。在等候救護車期間，被告繼續問事主可否原諒他。