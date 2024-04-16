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DSE 2024｜公民科首開考問大灣區城市及國歌條例　考生稱容易如同「送分」 (12:06)

取代通識教育科的公民與社會發展科首個中學文憑試（DSE）筆試今早（16日）完成。全卷設5題多項選擇題（MC），包括要考生判斷佛山、泉州和肇慶是否大灣區城市，亦問《國歌條例》有否指明「國歌可以用作公眾場所的背景音樂」等。有長題目要求使用資料回答「國民教育活動可如何增加學生對國家的認識」，另設題要求考生解釋「參與前往內地的遊學團有助加強學生的國民身分認同」。

DSE公民科成績只分達標與否，試卷分為資料冊和試題答題簿，設三道題目（每題有分題），各提供兩至三項資料。

首題有資料摘自去年新聞報道，提及「中國共產黨第20次全國代表大會上的報告，首次將教育、科技、人才作為一個整體進行論述」，另提供國家教育部統計的接受教育人數，問考生「為什麼教育對提升中國綜合國力是重要的？」

第2題提供人工智能安全、聊天機械人ChatGPT等與科技相關的資料，要求回答「教育上應用聊天機械人程式的一個正面影響和一個負面影響」。

第3題的資料摘自教育局2021年向學校發出的通函，內容建議學校辦國民教育活動，如定期升掛國旗及奏唱國歌；另有資料取材自2021年及去年的政府新聞公報，提及教育局鼓勵參加內地遊學團。有4分題考「國民教育活動可如何增加學生對國家的認識」，也有6分題目要考生解釋「參與前往內地的遊學團有助加強學生的國民身分認同」，可參考資料或就考生所知作答。

考生：試前未溫習亦有信心達標

在北角一個試場，多名考生表示公民科試題非常簡單，考試時間亦非常充裕，有信心達標。另有考生形容該科宛如「送分」，此前並未溫習。

應屆考生譚同學表示，今屆試題比較簡單，加上成績只分達標與不達標，「除了平時聽書、在家看看外，也沒有特別溫過」。他相信公民科的應試壓力，應少於通識科，形容作為首屆公民科考生「也挺幸運」。

重考生曾同學今晨提早約20分鐘交卷離場，她表示，公民科試卷的難度與預想一致，較少涉及背誦內容，「不用怎麼溫習也能合格」。她舉例稱有試題要求考生解釋，內地遊學團如何有助加強學生的國民身份認同，「為了合格，當然說可以啦，因為試題也有提供資料，也是抄返資料。」

重考生朱同學曾於2019年的通識科取得第3級成績，他表示，與通識科相比，公民科的討論空間比較窄，試題要求亦比較單一，對達標「幾有信心」。

而在荃灣一考場，考生余同學稱DSE公民科「好輕鬆」，又稱「純粹合格（達標）就得喇」，她有信心達標，認為首年的題目簡單。她指較意外的是有題目考內地遊學團如何加強學生國民身份認同，覺得「好似寫緊感想」。

她早兩日才開始溫習公民科，包括翻閱學校測驗、考評局樣本卷，但早兩個月已開始溫習中文科。完成三年高中公民科課程，她有感這科強調國家元素，「（所學的）全部都關於國家、《國安法》、國民身份認同」，形容讀書過程「都好悶」，又說「（內容）跟讀大學無太大關係，除非要考政府工」。

相關字詞﹕編輯推介 文憑試 公民與社會發展科

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