涉「12港人」案鄧棨然認藏汽油彈及妨礙司法公正囚46個月 (11:49)

被告鄧棨然（現34歲）為潛逃案最後一名接受判刑的被告。翻查資料，「12港人」就潛逃案，李宇軒未被起訴意圖妨礙司法公正罪、一人承認其他控罪後獲不予起訴、一人被判入教導所、7人被判監10個月，及喬映瑜被判監1年半。

練官就汽油彈案指，涉案單位內搜出的材料可製成16枚汽油彈，在當時社會動盪下，可以推論被告製造汽油彈意圖造成混亂、恐慌及與警方對峙，故判刑須遏止他人效仿；就潛逃案，被告扮演重要角色，他負責購買快艇及駕駛，練官斥被告僅接受8小時航海理論課程便貿然出海，危及他與同船各人的性命。

練官又指，被告曾擔任民建聯的西貢社區主任，案發前經營網店。辯方求情稱，被告受社會氣氛影響而犯事，惟練官反駁指被告當時年屆三十，人生閱歷豐富，難以「年少無知」開脫。至於被告因協助他人越境在內地坐牢，練官指內地與香港的司法制度不同，兩地刑責沒有直接關聯，被告在內地刑責是自作自受，沒有法律理據為他減刑。考慮被告在兩案均有重要角色、認罪及須分期執行後，判他囚46個月。