三名前保險代理串謀詐騙佣金及花紅95萬元　被判囚25至34個月 (20:05)

陳嘉和（前稱陳家和），38歲，安盛金融有限公司（安盛）前分行經理，被判囚34個月；曾梓朗，30歲，和林子謙，35歲，均為安盛前保險代理，則分別判囚28個月及25個月。三人早前被裁定一項串謀詐騙罪名成立。

案情透露，案發時陳嘉和是曾梓朗及林子謙的上線經理。在銷售安盛保險產品時，經辦代理人須作出聲明，確認曾親自向申請人詢問列於保單申請書上的問題、核對申請人的身分，以及見證申請人簽署保單申請書。

成功出售保險產品後，經辦代理人及其上線經理可各自從安盛收取佣金及主管佣金，並賺取各種花紅。

三名被告於2014年11月25日至2017年9月28日期間，一同串謀詐騙安盛，在10份保單上報稱曾梓朗及林子謙等為經辦代理人，詐騙安盛向他們支付佣金及花紅共約95萬元。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現曾梓朗及林子謙不曾經辦該等保單，而所有涉案保單最後亦「斷供」。