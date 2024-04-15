林百欣爭產案｜三太母女質疑立遺囑時精神狀態　庭上披露遺產總值29億元 (19:56)

林百欣的遺產管理人張定球早前去世，由兩名律師接手作為管理人。三房太顧瑞英及女兒林明珠一方爭議，林百欣於2004年訂立遺囑時受失智症影響。代表張定球一方的資深大律師文本立陳辭指，林百欣曾接受醫生為他進行智能評估，林在滿分為30分的評估取得9分，但翻查筆記可見林只回答了14至16條問題，另一名醫生推算林若回答全部問題可取近半分數，醫學上屬於正常。

文本立引述林百欣二房兒子林建岳和電視廣播前副主席兼執行董事李寶安的供辭，指兩人曾於2004年帶了乾炒牛河上門探望林百欣討論遺囑意願，林百欣如常對答及一度表示「好好」。林百欣名下公司的董事另指，林百欣當時能夠商量生意業務，對金錢銀碼概念清晰。文本立指，林百欣多年前就三房母女在上海「芝大廈」項目先後借款及擔保各5億元，兩人未有還款。

文又透露，林百欣遺產共約29億元，當中逾19億元分予次子林建岳，長子林建名獲分約7億元，二房太余寶珠和林建康獲2.9億元。