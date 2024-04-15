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適齡小一生減　朱國強倡獲派5班小學減班共渡時艱　蔡若蓮：要考慮對學生最好做法 (18:58)

教育局向立法會特別財委會提交最新數據，推算當中適齡讀小一的人口於2029年跌至3.15萬人，跌幅逾三成半；適齡讀中一的人口於2029年料跌至5.43萬人，跌幅為兩成。教育界立法會議員朱國強關注，局方會否要求目前獲派5班小一的學校減班至4班，共渡時艱。教育局長蔡若蓮回應說，學生人口下降屬結構性，要考慮對學生最好的做法及學校辦學質素。

朱國強擔心，適齡人口下跌會導致大量學校停辦，嚴重影響學校多元，亦缺乏照顧弱勢學生的學校。蔡若蓮說，學校數目與教育質素無直接關係，認為最重要是每間學校都辦出質素及特色，又稱局方已做了很多工夫去穩定學界情况，將人口下降帶來的衝擊減到最少，包括當發現某校有潛在風險時，及早與辦學團體商討，讓其做好規劃。

朱國強又批評，政府無要求要停辦的中學設3年過渡期是令人失望，稱早前有辦學團體「話執就執」，嚴重影響學生福祉。蔡若蓮回應，若個別辦學團體能力不足，「勉強為咗間學校存在而夾硬存在」 ，都會對學生造成傷害，強調局方一直為受影響學生提供協助。

陳仲尼倡設匿名舉報欺凌程式　蔡若蓮：匿名與否都會處理

教育局提供數據亦顯示，過去5年，患精神病的中小學生人數增逾兩倍。議員狄志遠認為，過去5年局方增撥的相關資源不足，又說希望全日制學校可回歸初衷，讓學生可在學校完成大部分功課。蔡若蓮說，近年社會對精神健康的認知增多、意識提高，相關調查對精神病的定義亦擴闊，加上新冠疫情為學生帶來各種壓力，所以見到相關數字有增加。她表示，單靠錢增加資源不能解決現時的問題，認為除了全校參與外，亦需要各持分者共同努力，全方位支援，同時希望增加學生抗壓能力。

民建聯陳仲尼認為，有學生自殺個案是由於受朋輩或網絡欺凌，關注當局會否設立匿名舉報程式，供學生舉報欺凌事件。蔡若蓮說，教育局對反欺凌有清晰指引，各校亦有校本處理機制，強調舉報匿名與否學校都會處理， 認為最重要是讓旁觀者有舉報意識並阻止欺凌的意識。

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