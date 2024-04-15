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無業漢為還債綁架菲傭及女童判囚9年4個月　官讚女傭勇敢救人 (18:11)

薄扶林2021年發生綁架案，一名菲傭帶約20個月大的女童上課時被挾走，並藏參於元朗八鄉的貨櫃。無業男子今（15日）於高院承認兩項「強行帶走或禁錮他人」罪，暫委法官胡雅文指，被告有計劃犯案，他綁起事主和替事主戴上頭套，曾分開兩人令她們驚慌，法官讚揚菲傭勇敢帶同女童逃離險境，否則後果不堪設想，判被告監禁9年4個月。

辯方求情稱，被告何連進（現45歲）當時欠債及受債主指使協助收數，其後得知實情是綁架，他感到羞愧。庭上提及，本案沒對菲傭和女童造成長遠傷害。法官判刑稱，被告過往因財困犯案，他雖然在本案沒使用暴力，但他事前三日購買索帶和準備車輛，屬早有預謀，以監禁14年為量刑起點，就被告認罪減刑。

案情透露，女童父母為日本餐廳的東主，一家居於貝沙灣。2021年12月8日早上，39歲的菲傭推嬰兒車帶女童上課途中，在域多利道被掩口蒙頭挾持上車。司機稱只要菲傭合作就不會傷害她，問及其僱主姓名和電話號碼，菲傭回應指她的僱主不富有，她才需要帶步行女童回校。司機談及需兩億贖金，又游說菲傭配合，稱事成後可向她分發5%。

案情續稱，菲傭下車後被帶往貨櫃更衣和綁起手腳，被告當時沒佩戴口罩。菲傭與女童再被帶上車，女童雙手遭索帶綑綁，兩人被載到八鄉大窩村的貨櫃及繫在一起。當菲傭鬆脫雙手、除掉頭套及撕去封口的膠紙後，她抱女童出貨櫃外並爬上櫃頂。此時被告亦攀上貨櫃頂，菲傭呼救及推被告落地。附近村民發現後，協助兩人報警，被告逃離現場。菲傭臉上有擦傷紅印，女童除了有綁印之外沒大礙，二人同日出院。被告翌日被捕，警誡下保持緘默。

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