鄧桂思案涉事醫生為「開漏藥」解畫　稱過程「受干擾」例如電話響 (18:05)

聯合醫院時任副顧問醫生、內科及腎科專科醫生林治崑，分別於2016年8月和2017年1月診治鄧桂思。林稱一般會早上巡房照料病人，另於下午會見專科門診，內科門診工作為3小時內診治25至30名病人，腎科門診為3小時內診治9至12名病人。

林稱，首次門診知悉鄧患有腎病，故處方藥物ACEI（血管緊張素轉換酶抑制劑）以減低蛋白尿。及至下一次門診，林指鄧服用ACEI之後，蛋白尿情况仍無改善，出現輕度至中度的腎衰竭。林遂建議鄧接受類固醇治療，並分析當中好處和壞處，包括可能引致乙肝復發。

林承認，鄧是乙肝帶菌者，他處方類固醇時應該開出抗病毒藥，但他作為醫管局的醫生，「唔可以熄電話，唔可以將consultation room門口鎖上」，最終沒有處方抗病毒藥。裁判官追問，林是否有意開抗病毒藥，但「因各種原因」開漏藥，林同意說法。

林強調，聯院的團隊事後作出「360度」補救，避免同類型情况發生，例如服用類固醇的乙肝病人，若然拒絕服用抗病毒藥，會與資深醫生見面。聆訊明（16日）續。