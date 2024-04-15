鄧桂思案涉事醫生為「開漏藥」解畫　稱過程「受干擾」例如電話響 (18:05)

聯合醫院疑「開漏藥」令病人鄧桂思急性肝衰竭，她兩度換肝後不治，死因研訊今午（15日）繼續。庭上關注，鄧為乙肝帶菌者，醫生向她處方高劑量的類固醇，卻沒有處方抗病毒藥。涉事醫生林治崑解釋，診症開藥的過程「受到一啲其他嘅干擾」，例如醫管局醫生的電話隨時會響，亦會有人走入診症室提問，「可能畀情况影響咗」。林承認，乙肝帶菌者服用高劑量的類固醇，卻沒有服用抗病毒藥，最嚴重會致死。
聯合醫院時任副顧問醫生、內科及腎科專科醫生林治崑，分別於2016年8月和2017年1月診治鄧桂思。林稱一般會早上巡房照料病人，另於下午會見專科門診，內科門診工作為3小時內診治25至30名病人，腎科門診為3小時內診治9至12名病人。
林稱，首次門診知悉鄧患有腎病，故處方藥物ACEI（血管緊張素轉換酶抑制劑）以減低蛋白尿。及至下一次門診，林指鄧服用ACEI之後，蛋白尿情况仍無改善，出現輕度至中度的腎衰竭。林遂建議鄧接受類固醇治療，並分析當中好處和壞處，包括可能引致乙肝復發。
林承認，鄧是乙肝帶菌者，他處方類固醇時應該開出抗病毒藥，但他作為醫管局的醫生，「唔可以熄電話，唔可以將consultation room門口鎖上」，最終沒有處方抗病毒藥。裁判官追問，林是否有意開抗病毒藥，但「因各種原因」開漏藥，林同意說法。
林強調，聯院的團隊事後作出「360度」補救，避免同類型情况發生，例如服用類固醇的乙肝病人，若然拒絕服用抗病毒藥，會與資深醫生見面。聆訊明（16日）續。