明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

商務及聯合涉串謀天利行合謀定教科書折扣　競委會：並非巧合 (17:58)

商務印書館及其母公司聯合出版集團，涉嫌連同天利行書局及其總經理許超明合謀定價教科書折扣，遭競委會入稟控告違反《競爭條例》，案件今（15日）在高院開審。競委會一方開案陳辭強調，涉案公司於《競爭條例》實施前已達成協議，其後各方繼續執行協議，屬合謀定價，並非巧合，亦有文件及信息紀錄佐證。

原告為競委會，4名答辯人為天利行書局有限公司、商務印書館（香港）有限公司、聯合出版（集團）有限公司，以及天利行總經理許超明。許超明為教育圖書零售業商會（EBA）會長，會員包括天利行、商務、三聯及中華書局，而商務、三聯和中華書局主要由聯合出版持有。

代表競委會的御用大律師稱，2011年各書局提高減價折扣以取得學校訂單，掀起教科書「價格戰」，許超明指書局之間形成惡性競爭，要求EBA書局最多向學校提供10%折扣。2015年《競爭條例》實施前，上述書局得知對手擬定的折扣，以及沒有反對。

競委會一方指，條例生效後，天利行等書局仍然按照協議行事，它們提供相同折扣予多間天主教學校，將依賴電郵、Whatsapp信息等證明相關協議。而且，協議安排並無終止；直至2017年，書局接受調查期間所提供的折扣才有改動。

商務和聯合一方的代表陳辭稱，假設會議上有人提出協議，與會者沒回應，競委會未能在毫無合理疑點下證明各方合謀行事。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞