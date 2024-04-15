商務及聯合涉串謀天利行合謀定教科書折扣　競委會：並非巧合 (17:58)

原告為競委會，4名答辯人為天利行書局有限公司、商務印書館（香港）有限公司、聯合出版（集團）有限公司，以及天利行總經理許超明。許超明為教育圖書零售業商會（EBA）會長，會員包括天利行、商務、三聯及中華書局，而商務、三聯和中華書局主要由聯合出版持有。

代表競委會的御用大律師稱，2011年各書局提高減價折扣以取得學校訂單，掀起教科書「價格戰」，許超明指書局之間形成惡性競爭，要求EBA書局最多向學校提供10%折扣。2015年《競爭條例》實施前，上述書局得知對手擬定的折扣，以及沒有反對。

競委會一方指，條例生效後，天利行等書局仍然按照協議行事，它們提供相同折扣予多間天主教學校，將依賴電郵、Whatsapp信息等證明相關協議。而且，協議安排並無終止；直至2017年，書局接受調查期間所提供的折扣才有改動。

商務和聯合一方的代表陳辭稱，假設會議上有人提出協議，與會者沒回應，競委會未能在毫無合理疑點下證明各方合謀行事。