大家樂全線品牌明起轉用非塑膠餐具　每份收費1元 (16:42)

大家樂集團首席執行官梁可婷表示，集團很早開始已控制購入塑膠外賣餐具的數量，並於4月9日起推動使用非塑膠外賣餐具，明日開始更全面轉用，「我們已經沒有什麼塑膠的（餐具）是剩下的。」

她表示，非塑膠外賣餐具成本較塑膠外賣餐具貴一倍，強調目前非塑膠外賣餐具收費為1元非趁機加價，「只是一個象徵式的收費」，希望鼓勵顧客自攜餐具，集團短期內亦未有再加價的打算。

大家樂集團旗下六大餐飲品牌包括大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、意粉屋及Oliver’s Super Sandwiches亦會推出「大家愛地球減塑行動」，首度聯乘出道50周年的Sanrio超人氣角色Hello Kitty，攜手推出限量版環保餐具套裝，換完即止。顧客明起可於上述六大餐飲品牌惠顧指定產品，並以35元換購Hello Kitty環保餐具乙套，或以128元換購Hello Kitty環保餐具套裝乙套，包括環保餐具保溫杯及日式布袋。