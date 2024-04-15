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海關今年檢非法進口食物個案較去年同期升　提醒勿帶未煮熟肉或蛋類回港 (16:39)

海關表示，今年截至3月共查獲396宗非法進口受規管食物個案，較去年同期上升，亦已佔去年全年個案的37%；而在復活節假期，檢獲未煮熟肉類及蛋類的個案較去年同期輕微上升，估計與假日個別口岸的跨境人流及車流破紀錄有關。對於不少市民會北上買餸，海關稱，市民會因一時之便或對法律不清晰，而將受規管食物帶回港，提醒不應攜帶未經煮熟的肉類或蛋類等入境香港，即使有關食物只是自用亦會違法。

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦說，隨住香港與內地全面通關，加上港車北上的措施去年起推行，不少市民會趁周末及假期往內地消費，他們更易買到不同物品回港，當中包括受規管食物，部分人更經車輛運送食品回港。他表示，去年破獲的非法進口受規管食物及相關走私個案達1057宗，與疫前水平相若；今年首3個月的相關大多數個案是從旅客渠道截獲。對於五一黃金周將至，鄧維邦又說，海關會嚴謹執法，有需要要求食環署協助，會加緊留意情况。

食安中心風險管理科食物進/出口組衛生總督察鄧鄧耀恒說，非法進口的食物或來歷不明，亦無接受當局檢測，難以證明可供安全食用，加上被運送時或置於危險溫度或衛生欠理想的環境中，有可能威脅健康。他稱，食安中心一直致力打擊食物經不法途徑進入香港，會不時於各邊境進行聯合執法行動，檢疫偵緝犬亦會協助執勤，並跟進及調查海關轉交的個案，其中去年就提出1117宗相關檢控，今年首3季亦有357宗。

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