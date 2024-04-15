消委會︳300項超市貨品逾半加價　朱古力及糖果平均售價升幅最高 (15:49)

若將300項分為13大類計，升幅最大的首5個類別均與「食」有關，其中升幅最大的為「糖餅/小食」，類別內6組貨品，有5組的價格均較2022年上升；「嬰兒食品／奶粉／尿片」類別升幅為第2位，其中嬰兒食品總平均售價連續兩年上升；平均升幅位列第3的是「麵包／蛋糕／麵包醬」類別。

消委會提到，2022年本港面對疫情，有家庭會儲糧，當時「糧油食品」、「罐頭食品」、「急凍食品」等3個類別的總平均售價上升3.5%至5.4%不等，而2023年該3類貨品的總平均售價已轉趨穩定，其中「糧油食品」去年總平均售價微跌0.3%、「罐頭食品」則跌0.7%。

另外，「酒類飲品」連續第2年成為總平均售價跌幅最大的貨品類別，跌幅為1.3%，其中「葡萄酒」組別總平均售價於去年再跌1.9%。