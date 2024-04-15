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鄧桂思因醫生開漏藥致死　女兒死因庭作供指院方無主動通知 (15:00)

女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診，疑因兩名醫生「開漏藥」引致急性肝衰竭，兩度換肝後不治。死因庭今（15日）展開研訊，鄧桂思女兒質疑聯院無主動告知涉事醫生無處方抗病毒藥一事，「去到我地主動去問，先有人講」。女兒又指，院方曾以「醫生放假」為由，解釋未能及時告知事件，「我都想問係咪真實情况？」

研訊由5人陪審團審理，醫管局、聯院醫生林治崑及陳小劍被列為有利害關係者。庭上透露，死者鄧桂思2008年發現為乙型肝炎帶菌者，2016年在聯合醫院檢查發現患「免疫球蛋白A腎病」。鄧於2016年8月至2017年2月之間，接受林治崑及陳小劍診治，至2017年4月入住聯院急症室，鄧獲處方抗病毒藥「恩替卡韋」（Entecavir）。其後鄧的肝功能惡化，同月13日於瑪麗醫院接受肝移植手術，20日進行換屍肝手術。同年8月26日，鄧證實死亡。

鄧桂思的長女胡尚佑供稱，母親生前為兼職清潔工，以往母親覆診後回家，能和家人正常溝通，直至2017年2至3月起，母親身體不適，看來疲累和臉部腫漲。胡表示，母親2017年4月獲私家醫生轉介至聯院求醫，再從聯院轉至瑪麗醫院換肝，當時轉院情况緊急，「屋企人無時間去問（轉院原因），只可以focus係當下要搵肝」。

胡透露，母親首次換肝時情况較好，第二次換肝後神智不清，「成日合埋眼，叫都未必有反應」；家人曾為換肝事宜奔走，直至2017年4月中「坐低冷靜下來處理件事」，始想起母親的病情為何急速惡化。胡稱曾獲瑪麗醫院的醫生告知，「之前聯院醫生開高劑量類固醇藥，要開埋抗敏藥」，家人遂前往聯院查問原因，但不獲明確回應，聯院其後才公開事故。

胡稱希望了解，涉事醫生林治崑及陳小劍處理同類型病人，「咩原因令佢哋剩係無開（抗病毒藥）畀我媽咪」。另外，胡表示聯院就醫生有否察覺母親是乙肝帶菌者，曾有矛盾的說法，冀問清楚此事。

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