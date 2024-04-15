消委會︳飲一罐啤酒能量近乎一碗飯　日飲兩罐或在三個月內增五磅脂肪 (12:25)

30款啤酒樣本每罐或每枝由4.5元至50元，容量由330毫升至500毫升不等。以每100毫升計算，各樣本的能量值由33千卡至66千卡，若以每罐或每支計算，則由112千卡至230千卡。每100毫升啤酒的能量最高的2款樣本同時屬酒精濃度最高的「TSINGTAO」和「少爺」，其能量值分別為每100毫升含66千卡和57千卡，檢出的酒精濃度分別為7.46%和7.42%。

以一罐330毫升、酒精含量為5%的啤酒計算，約有13克酒精，所含熱量與一碗白飯相若；假設連續3個月每天飲2罐，單從酒精已攝取大概16,500千卡的能量，可轉化成大約5磅脂肪組織。另外，8款容量較大（500毫升）的樣本，計算所得的每罐/支能量值亦較高。消委會建議選擇酒精濃度較低和容量較少的啤酒產品，攝入的能量亦相對較少。

全部樣本均檢出生物胺

消委會亦測試8種常見於啤酒的霉菌毒素，其中只有「哈尔滨」檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（Deoxynivalenol，DON），檢出量為每公斤26微克。消委會指「DON」又稱為「嘔吐毒素」，是穀物的致病菌，以體重60公斤成年人計算，一日內飲4罐檢出DON的樣本仍屬安全水平之內。消委會指，DON或令人在攝入後30分鐘內出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，甚至發燒等徵狀，與其他胃腸道疾病的徵狀相若，不易分辨。「哈尔滨」廠商回應指，公司檢出的DON含量遠低於公司內部、內地及國際針對穀類食品定下的相關上限標準。

消委會又測試10種常見於酒精飲品的生物胺，全部樣本均檢出不同種類和濃度的生物胺，但樣本間的檢出量差異甚大；「Carlsberg」檢出含最多種類生物胺，共有7種；「Coopers Brewery」驗出5種生物胺，胍丁胺含量達121.4毫克，是單一生物胺檢出量最高。消委會指，生物胺是酒精發酵過程中的副產物，攝取過量新聞安有機會引起頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂問題，甚至引起腦出血。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，生物胺是不可能完全避免，但少量是不會對身體有問題，儘管如此，生產商仍可在生產過程中盡量減低生物胺含量。她說，消費者日常飲食亦會攝入生物胺，例如發酵食物等，建議可以在飲食前，先「聞下有無腐爛味道」。