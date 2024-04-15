鄭雁雄批外部勢力屢「唱衰」及造謠污衊　香港不能內耗要團結 (11:56)

鄭雁雄的發言提及要落實國安法和《維護國安條例》的「雙法雙機制」，指當中需要堅定維護一國兩制、統籌高水平安全和高質量發展、堅定正本清源、堅定信心決心和堅定支持行政長官和特區管制團隊。鄭雁雄認為，國安法及23條立法後，「外部不安好心的勢力」仍會不甘罷休，繼續干預打壓，「反中亂港」分子一定會「唱衰」及搗亂，加上「一些人的理解也難以擺脫過去被扭曲的政治邏輯而馬上到位」。

他批評外部勢力不擇手段「唱衰」中國及香港，「連一些西方知名媒體也參與造謠污衊，一些謠言、謊言已經到了無底線的地步」，指本港要開展針鋒相對的認知鬥爭，強化國家意識和家國情懷，認為香港保持資本主義制度不變，「不等於保持西方殖民的意識形態不變」，絕不能內耗，更要「同仇敵愾，並肩戰鬥，必須進一步強化同舟人意識」。

鄭雁雄又提及，要對香港發展感到樂觀，「在樂觀中看到悲觀這是智者，在悲觀中看到樂觀這是聖人」，認為看到香港發展的有利條件。他舉例指香港有媒體反駁「香港玩完」、「復甦無望」、「遺址孤島」等言論，並「唱響香港經濟光明論」，認為「這很好」，需要發放正能量，「讓真理不沉默，讓謬誤不囂張」。

他指維護國家安全「永遠在路上」，《基本法》23條本地立法是香港履行憲制責任的重大成果，也是落實總體國家安全觀的的實際行動。他回顧本港為23條立法的過程，指本屬特區本分，但「反中亂港」分子出於害怕，而處心積慮、曠日持久、急進瘋狂地妖魔化23條立法，令23休成為一大心魔，「市民心態被騎劫、被綁架，年輕人被洗腦當炮灰」，加上經歷2019年修例風波，令中央下定最大決心，出台《港區國安法》，重塑香港選舉制度，落實「愛國者治港」，迎來23條立法的最佳時機。他讚揚李家超與政府團隊，「當機立斷、速戰速決、一擊擊中，一筆勾銷了這一耽誤多年的歷史欠賬」，形容「這一歷史功勳必將載入一國兩制實踐的光輝史冊」。

李永勝：堅持外交護港

外交部駐港公署署理特派員李永勝說，公署會堅持外交護港，阻礙外部勢力干預香港事務；會堅持外交惠港，支持香港擴大對外交往與合作；堅持外交惠民，全力維護香港人於海外的合法權益。他又說，法治是香港繁榮穩定的重要基石，在《維護國安條例》實施後，香港進入拼經濟、謀發展的階段，相信有國家作為堅強後盾，香港一定能在更高水平的安全保障下，實現更高質量發展及更高水平的開放， 加快由治及興的進程。