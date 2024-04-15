李家超：境外勢力仍虎視眈眈　勿「好了傷口忘了痛」 (11:58)

李家超說，政府會從四方面繼續落實《維護國安條例》的相關工作，包括繼續做好解說工作，讓社會各解更了解條文內容；強化內部制度，尤其是培訓方面，確保相關人員明白條例要求；全力防範、制止及懲治有關危害國安活動，有法必依、執法必嚴，執法人員要做好培訓，並加強情報收集分析能力，確立相關預警系統；做好國家安全教育，融合發展國安教育、愛國主義及中華文化教育，讓維護國安成為學生及市民的日常生活部分。

他又表示，《維護國安條例》實施後，香港無後顧之憂，可輕裝上陣拼經濟謀發展，政府會推進5方面工作，包括更好結合「有為政府」及「高效市場」，繼續吸吶企業及人才，並與市場緊密合作，要求進一步審視及簡化行政程序，亦會繼續投資未來、擴大發展容量，推進各項行動綱領及發展藍圖。他又說，香港會把握國家發展「新質生產力 」的機遇，發揮香港獨有優勢，透過8大中心建設積極貢獻國家。

李家超指，香港會繼續建立人才高地，並發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，繼續招募國際龍頭企業，同時參與高質量共建一帶一路發展，與大灣區互聯互通，並積極組織外訪團。他亦說，政府將發展內部經濟，包括旅遊、消費及投資，同時支援中小企持續發展， 推動盛事經濟，及推出不同活動協助帶動零售及餐飲業。

他又稱，《維護國安條例》堵塞國安漏洞，有利居民依法享受各項權利及自由、增加投資者的信心、社會可持續發展、社會穩定及改善民生，相信只要團結一致、齊心協力，香港會再創輝煌。

另外，今早政務司長陳國基於「全民國家安全教育日」升旗儀式致辭時說，政府會與「愛國主義教育工作小組」通力合作，凝聚社會各界的力量，通過學校教育、本地社區、歷史政經文化，以及傳媒宣傳四大範疇，做好愛國主義教育，弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，增強廣大市民，尤其是年輕一代對國家及中華傳統文化的認同。