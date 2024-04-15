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黎智英案｜陳梓華憶述黎智英曾想叫停「勇武派」　憂「畫面唔靚」失國際支持 (16:49)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案續審踏入第60天審訊。第5名從犯證人陳梓華出庭作供。

【16:32】休庭。

【16:00】陳梓華又指，Mark Simon曾經詢問他，是否與李宇軒「睇下會唔會喺Capitol Hill（國會山莊）租好似商用辦公室做展覽，或者游說中心」，以展覽告訴外人有關香港發生的事情。陳遂將Mark Simon的建議告訴李宇軒，李稱「一早有人講過」，又指陳將「Capitol」串錯為「Capital」。

陳表示，Mark Simon一直知道李宇軒所為，又指Mark Simon的脾氣比較暴躁（grumpy），所以每當李宇軒臨到最後一刻才要求他幫忙時，Mark Simon都會表現不滿，故陳時常「聽佢發下牢騷，講下李宇軒。」惟陳強調，Mark Simon高度評價李宇軒的能力。

陳提及，他於2019年8月至10月間舉行數次文宣街站，他指「一開始登『G20』報紙，後來發現啲人根本唔識嗰種語言，所以冇意思」、「慢慢開始擺多咗其他人創作嘅文宣，同埋贊助更多唔同種類嘅文宣」。Mark Simon向陳支付籌辦文宣街站的費用，約為14萬元。

關於「重光（SWHK）」與「攬炒團隊」的關係，陳表示「SWHK」的正名就是「重光」，但本身來自「攬炒團隊」的成員會沿用舊稱。陳又指，第三次眾籌中登報國家出現芬蘭及丹麥，原因是「攬炒巴」想開拓「北歐線」，並指「美國線」與「英國線」主導「重光」，因為兩條線佔有最多人員及資源。

【15:50】法官李運騰問及，「重光」核心成員是否僅有5人？陳表示，他並不在委員會（board）當中，故不知道具體有人數。陳又指，攬炒團隊的領袖是「攬炒巴」，「Madison」及「Surely」輔助「攬炒巴」，他們與李宇軒的立場一致，後來「Surely」負責「美國線」，故「重光」慢慢由「英國做好多嘢，去到美國做好多嘢」；陳又指，第三次眾籌的信託基金「都係由嗰班人控制」、「所以剩返低嗰700至800萬（元），基本上好睇佢哋同意定唔同意做嗰樣嘢。」

【15:30】陳梓華提及，在2019年8月的第三次登報活動完結後，由於Mark Simon已說過「登實體報紙真係唔係一個最好嘅文宣手法」，陳與李宇軒討論是否應繼續登報，然後李宇軒形容登報好像「放煙火」，「頭一次係好好睇、好犀利；第二次都仲OK，但係再做落去就冇咩意思喇」，並由李宇軒提出是否應展開國際遊說，但兩人沒有結論。

陳續指，同樣的討論也在「G20」團隊與「攬炒團隊」中出現，但出現很大分歧。由於當時籌款達1400萬元，「應該全部攞哂嚟登報，定抑或好似JD team（攬炒團隊）咁樣，可以做多啲唔同活動，例如請顧問公司、做啲集會」；「家樂牌通心粉」代表「G20」，李宇軒則代表「攬炒團隊」。之後，李宇軒退出群組，並問陳「會唔會撐佢？」李希望藉退群的行為，向其他骨幹成員示意「唔會再有backer（支援者）喺嗰group（群組）」，即再沒有負責墊支的人。

陳表示，事件最後演變成「想登報嘅人全部一齊走哂」、「剩返低嘅人慢慢變成依家所知道嘅『重光團隊』」，事後「重光」變成有一個委員會（board），並由李宇軒、「攬炒巴」、「Madison」、「Surely」及「Always」等少數核心成員「話事」。

【14:33】開庭。陳梓華繼續就第三次眾籌登報作供。控方展示一份電郵為2019年8月16日，由陳梓華傳送給李宇軒及一名叫David的人，陳確認David是一間西班牙傳媒的員工，當時陳將登報的發票交給Mark Simon後，對方確認會墊付，故陳以電郵通知李宇軒指Mark Simon已確認墊付。該筆廣告費是由「Lais hotel」墊付，金額約為1.8萬歐元。

另一墊付事例為同年8月16日，由Mark Simon經加拿大戶口向《日本經濟新聞》支付約2400萬日元（折算約147萬港元）的廣告費。陳憶述，當時「G20」團隊與「攬炒團隊」同樣「好想攞到8月19號《日經》嘅廣告欄」，由於「日本人做嘢好嚴謹，你一定要畀咗錢先」才能預留廣告欄，故李宇軒帶同一張支票，親自到《日經》報館，「佢（李）話佢當時『土下座』」，又求人「可唔可以唔cash（兌現）張支票，但張支票擺喺度，你哋（日經）畀當日嘅版面我哋」，惟對方拒絕，但提出可以在收到加拿大匯款後便退還李宇軒的款項。

【12:38】休庭。

【12:00】開庭。控方展示第三次眾籌期間，眾籌平台GoFundMe的職員與李宇軒及陳梓華之間往來電郵紀錄。陳表示，當時李稱一直「撠住係程序，攞唔到錢」，即眾籌平台不願意發放籌款，稱須經過「認識你的客戶」程序（know your client），於是陳向Mark Simon表示出現程序問題及「唔係隨便一個戶口攞到錢」。及後，陳幫助Mark Simon經電郵向眾籌平台提供資料，讓Mark Simon用其個人帳戶提取籌款。

陳續指，初時他以為李會安排他人去接受Mark Simon的帳戶中的籌款，直至同年9月至10月，他才得知由一個信託基金去接受籌款，日後「重光」的運作資金來源於該筆籌款。陳記得，李與「Surely」為該信託基金「有話事權嘅人」，他指「Surely」不是真名，相信是指Shirley Ho。

【11:20】休庭。

【11:10】陳梓華提及，2019年8月他們舉行第三次眾籌登報活動，要求國際關注香港「警暴」，以及呼籲國際停售武器予香港警察，成員由「G20」團隊與「攬炒團隊」所組成，屬「重光團隊（SWHK）」前身，當中骨幹成員包括李宇軒、「攬炒巴」、「FAK」及「家樂牌通心粉」。

陳知道李宇軒有份參與第三次眾籌，因為當時李向他求救，指需要一個美國戶口，李沒具體交代事件，但陳意識李「想問Mark Simon提供呢個戶口」，於是陳聯絡Mark Simon，提及李遇上的困難。他稱Mark Simon回應稱「好啦」，及後陳讓李及Mark Simon直接聯絡。陳於庭上補充，事件與提供戶口以提取籌款有關。

陳另指，及後李稱需要人幫忙墊付款項，陳將請求轉達Mark Simon後，對方稱「上次筆數都未找，而家又要再墊支。」陳即時致電李，詢問李為何仍未繳清第一次眾籌的墊款，李回答「肯定找咗」。及後雙方理清事件，發現原來李向台灣公司Chartwell的戶口匯款，而Mark Simon以為李會向其加拿大戶口匯款。Mark Simon其後就稱可再幫忙墊付款項。

【11:00】陳又指，事後他嘗試接觸勇武派領袖，惟有困難，「究竟我點樣去確認嗰個人係勇武？」如果對方是勇武派領袖，「佢又點會同我講佢係勇武。」因此，事後他向黎智英坦白「我聯絡唔到。」

陳另指，Mark Simon向他表示要在文宣路線上延續「G20」登報活動的影響，遂建議陳以報紙展覽的形式，展示「G20」登報活動的成果，「去echo（引起回響）當時訴求、反修例同五大訴求，爭取國際關注。」同年7月底，由陳墊支約3萬元在港島區一個唐樓內舉辦報紙展，事後Mark Simon向陳匯款約3萬元。

【10:40】陳梓華表示，當日黎智英在會面中稱，Mark Simon會盡量協助及滿足陳的訴求，並扮演陳與黎智英聯繫橋樑。黎智英更特別要求陳，「睇下可唔可以聯絡到勇武派嘅領袖，因為呢啲勇武派令到個畫面唔靚。」陳解釋，「畫面唔靚」意指「暴力嘅示威現場」，例如在反修例示威中勇武派的縱火及破壞公共設施等行為。黎智英認為勇武派的行為「會失去國際嘅支持，尤其係美國嘅支持。」

因此黎智英向陳提出一項「淨化計劃」，即由陳聯絡勇武派的領袖，要他們克制，黎智英稱「如果年輕人做唔到嘅，利用佢傳媒嘅力量，就可以做到。」陳庭上補充，黎智英相信「勇武派其實係有一個大台」，即一班示威者聽從一小撮人指揮。當時陳回覆黎智英「我會嘗試下」。

控方追問，李柱銘在會面上有沒有對他說甚麼？陳思考後李曾向他說「試下啲刺身。」

【10:30】陳梓華憶述他與黎智英首次會面的經歷，指2019年7月，李柱銘以WhatsApp致電陳，邀請陳參與一次午餐聚會，並提及黎智英也會在場，以及「嗰間餐廳係何俊仁細佬開嘅。」

陳續指，當日他應邀進入餐廳包廂後，「黎智英就話保安理由，要攞手提電話出嚟，然後有一位職員攞咗我手提電話。」及後陳欲自我介紹，但被黎智英打斷及指「唔使介紹喇」，因為「Mark Simon已經話咗畀佢聽，同埋大概查過下我。」

【10:02】開庭。從犯證人陳梓華繼續作供，談及2019年7月「中英聯合聲明登報眾籌」（又稱JD活動），指當時「攬炒團隊」認為修訂逃犯條例會削弱香港的自由，違反《中英聯合聲明》，故他們想藉登報以譴責中國違反《中英聯合聲明》。

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