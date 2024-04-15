【持續更新】黎智英案｜陳梓華憶述黎智英曾想叫停「勇武派」　憂「畫面唔靚」失國際支持 (12:11)

【11:20】休庭。

【11:10】陳梓華提及，2019年8月他們舉行第三次眾籌登報活動，要求國際關注香港「警暴」，以及呼籲國際停售武器予香港警察，成員由「G20」團隊與「攬炒團隊」所組成，屬「重光團隊（SWHK）」前身，當中骨幹成員包括李宇軒、「攬炒巴」、「FAK」及「家樂牌通心粉」。

陳知道李宇軒有份參與第三次眾籌，因為當時李向他求救，指需要一個美國戶口，李沒具體交代事件，但陳意識李「想問Mark Simon提供呢個戶口」，於是陳聯絡Mark Simon，提及李遇上的困難。他稱Mark Simon回應稱「好啦」，及後陳讓李及Mark Simon直接聯絡。陳於庭上補充，事件與提供戶口以提取籌款有關。

陳另指，及後李稱需要人幫忙墊付款項，陳將請求轉達Mark Simon後，對方稱「上次筆數都未找，而家又要再墊支。」陳即時致電李，詢問李為何仍未繳清第一次眾籌的墊款，李回答「肯定找咗」。及後雙方理清事件，發現原來李向台灣公司Chartwell的戶口匯款，而Mark Simon以為李會向其加拿大戶口匯款。Mark Simon其後就稱可再幫忙墊付款項。

【11:00】陳又指，事後他嘗試接觸勇武派領袖，惟有困難，「究竟我點樣去確認嗰個人係勇武？」如果對方是勇武派領袖，「佢又點會同我講佢係勇武。」因此，事後他向黎智英坦白「我聯絡唔到。」

陳另指，Mark Simon向他表示要在文宣路線上延續「G20」登報活動的影響，遂建議陳以報紙展覽的形式，展示「G20」登報活動的成果，「去echo（引起回響）當時訴求、反修例同五大訴求，爭取國際關注。」同年7月底，由陳墊支約3萬元在港島區一個唐樓內舉辦報紙展，事後Mark Simon向陳匯款約3萬元。

【10:40】陳梓華表示，當日黎智英在會面中稱，Mark Simon會盡量協助及滿足陳的訴求，並扮演陳與黎智英聯繫橋樑。黎智英更特別要求陳，「睇下可唔可以聯絡到勇武派嘅領袖，因為呢啲武勇派令到嗰畫面唔靚。」陳解釋，「畫面唔靚」意指「暴力嘅示威現場」，例如在反修例示威中勇武派的縱火及破壞公共設施等行為。黎智英認為勇武派的行為「會失去國際嘅支持，尤其係美國嘅支持。」

因此黎智英向陳提出一項「淨化計劃」，即由陳聯絡勇武派的領袖，要他們克制，黎智英稱「如果年輕人做唔到嘅，利用佢傳媒嘅力量，就可以做到。」陳庭上補充，黎智英相信「勇武派其實係有一個大台」，即一班示威者聽從一小撮人指揮。當時陳回覆黎智英「我會嘗試下」。

控方追問，李柱銘在會面上有沒有對他說甚麼？陳思考後李曾向他說「試下啲刺身。」

【10:30】陳梓華憶述他與黎智英首次會面的經歷，指2019年7月，李柱銘以WhatsApp致電陳，邀請陳參與一次午餐聚會，並提及黎智英也會在場，以及「嗰間餐廳係何俊仁細佬開嘅。」

陳續指，當日他應邀進入餐廳包廂後，「黎智英就話保安理由，要攞手提電話出嚟，然後有一位職員攞咗我手提電話。」及後陳欲自我介紹，但被黎智英打斷及指「唔使介紹喇」，因為「Mark Simon已經話咗畀佢聽，同埋大概查過下我。」

【10:02】開庭。從犯證人陳梓華繼續作供，談及2019年7月「中英聯合聲明登報眾籌」（又稱JD活動），指當時「攬炒團隊」認為修訂逃犯條例會削弱香港的自由，違反《中英聯合聲明》，故他們想藉登報以譴責中國違反《中英聯合聲明》。

陳指他曾被邀請加入「攬炒團隊」，但他很快拒絕加入。不過，當時「攬炒團隊」想使用一張為鄧小平簽署《中英聯合聲明》的新聞照片，而照片版權屬於《蘋果》，故「攬炒團隊」拜託陳詢問《蘋果》可否授權使用照片，陳回應團隊「如果唔急，我可以遲少少見到黎智英嗰陣問。」陳對此補充，同月在民主黨創黨主席李柱銘邀請下，他與李及黎智英在上環一間餐廳首次會面。

明報記者 楊志權、湯璧瑜