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夏寶龍：香港明天注定輝煌難以「唱衰」　傳統優勢非一成不變籲「順勢而為」 (10:45)

中央港澳辦主任夏寶龍在全民國安教育日演講。他指香港在《維護國安條例》通過後，將「注定輝煌」，難以「唱衰」。

夏寶龍提及，23條立法後，有25間重點企業落戶香港，香港亦接連舉辦金融文化盛事，認為屬投資者以真金白銀對香港投下信心票，反映香港仍是全世界營商環境最好的地方，是幹事創業、賺錢盈利、成就夢想的最好地方，形容有如「烏雲遮不住宇宙中太陽的光芒」，稱香港的繁榮「不是幾篇文章、幾聲鼓譟就能唱衰」，香港的發展不是幾支螳臂就能阻擋，「讓見不得香港好的人去哀鳴吧，香港的明天注定輝煌」。

夏寶龍亦在致辭中多次提及香港發展，除了強調要鞏固香港的獨特地位和優勢，亦要進一步提升國際競爭力，指「傳統優勢不是一成不變的，金字招牌也不是一勞永逸的」，認為一個地區的發展必須順應形勢發展的需要，「順勢而為」才能有安身立命之本及成為「發展的長青樹」。他提及要積極把握「新質生產力」發展的要求，大力引進全球高端創新人才、發展金融科技、綠色金融、數字經濟、建設區域知識產權貿易中心、打造高增值海運物業，以及建設智慧港口等，同時鞏固提升傳統產業優勢，推進香港經濟高質量的發展，根據香港本地產業基礎和科研條件等，推動新產業、新模式。

夏寶龍又認為，香港由治及興屬全社會共同事業，「本質上就是一條創新變化之路，大家不能用昨天的老眼光，看待今天的新形勢，不能用昨天的舊思維，解決今天的新問題」，要多以新思維、新辦法解決問題，「敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情」，並大膽創新。

夏寶龍又指，香港的國際化、法治化、市場化等不會削弱，更會大放異彩，又認為香港連接內地與世界的重要橋樑和窗口作用會更加凸顯，而且「香港有求，祖國必應…來自祖國的後盾支持只會加強，不會減弱」，強調中央全力支持香港實現由治及興，「更多挺港惠港措施陸續有來」。他指香港要更好融入國家發展大局，相信香港由治及興不是封閉孤立的，而是在強國建設民族復興背景下的推動，而且融入世界第二大經濟體將帶來無限商機，故此「融入國家是為了更好的融入國際，擁抱世界」。

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