觀塘找換店劫案警拘27歲男子　賊人不斷換裝束避追查 (18:06)

觀塘警區重案組第一隊主管偵緝督察梁曼宜表示，案發後警方翻查大量閉路電視片段，發現賊人在案發前數小時已在巧明街一帶徘徊，其後進入找換店以類似手槍物體指向顧客背部，要求職員交出現金，掠去約18萬元現金，包括17萬港元及約7000元人民幣，其後逃往駿業里方向，並在觀塘道登上的士。

警方得悉賊人在深水埗耀東街下車，曾接觸年約60至70歲的一對男女，並將款項交予女子。賊人其後選擇沒有閉路電視的街道及後巷穿梭，並多次轉換衣著，企圖擾亂警方調查。警方當日在賊人下車附近垃圾桶檢獲犯案時身穿外套及鞋。

警方經深入調查鎖定涉案賊人，探員今凌晨1時許在將軍澳拘捕27歲、報稱為保險經紀的姓胡男子。據了解，被捕男子案發當日凌晨由澳門返港，相信因賭錢及私人貸款欠債約200萬元，故鋌而走險，早上策劃犯案，並帶備不同衣服作更換，企圖避過追查，用作犯案的氣槍，相信已在深水埗後巷棄置。