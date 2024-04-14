國泰復辦飛躍理想計劃 青少年學員首參觀國產飛機組裝 (15:48)

「飛躍理想計劃」對象為14至18歲的中三至中六學生，原定每年舉行，為學員提供為期約半年的航空培訓，今年為自新冠疫情後首次復辦。國泰企業事務總經理黃文杰指，今屆計劃共有300多名學員參與，較上屆2019年增一倍，估計因航空業重回正軌，學生重新看到行業潛力。

黃又指，今屆計劃首次加入到大灣區交流行程，以往學員在香港或澳洲大多只參觀外國製造的飛機，今年在珠海則是學員首次有機會參觀國產飛機，而且除了客機，亦包括救援飛機、直升機、無人機等；此外，以往學員在港最多只參觀維修程序，今次學員亦可了解飛機的生產線，有助擴闊視野。

國泰早前稱，目標為集團至2025年有4000名內地員工，被問到會否有計劃舉辦內地學生版本的「飛躍理想計劃」，以吸納內地人才，黃文杰指國泰2013年起已在北京舉辦相關計劃，全國招募內地學生到本港國泰基地交流﹐料計劃明年可重啟。黃續稱，如有機會，國泰亦正考慮針對大灣區學生舉辦相關計劃，他坦言參加計劃對未來加入國泰有「加分」，而過去不少參加計劃的畢業生也加入航空業，包括國泰。

黃文杰又透露，國泰首批內地機師正在澳洲培訓，料最快年底至明年初投入服務，而今屆「飛躍理想計劃」表現理想的學員亦將於暑假到澳洲考察，參與正式飛行訓練，駕駛小型飛機。