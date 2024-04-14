何珮珊：加強向內地旅客宣傳「消費陷阱」 (13:38)

她說，自去年全面通關後，不時聽到有內地旅客被藥房的「斤兩錢」手法所騙，海關十分關注，並設立快速行動隊，在收到投訴後會到現場協助處理，海關亦會進行主動「放蛇」執法。何珮珊又說，海關積極在旅客購物熱點作宣傳，包括設置宣傳車提醒常見的消費陷阱，認為做法有成效，相關的投訴由去年8月平均每月近90宗，跌至今年2月的40多宗。

打擊私煙方面，何珮珊稱，着重「源頭堵截」，會透過情報收集及國際合作打擊私煙活動。因應政府增加煙稅，她說，會按實際環境調整行動策略，亦已加強於口岸檢視旅客會否攜帶超額免稅煙回港；針對網上販賣私煙及派俗稱「點心紙」的私煙傳單，海關會透過「放蛇」行動執法，亦會要求網上平台或電訊商終止相關網站及電話服務。

另外，因應《基本法》23條立法，何珮珊說，海關會進行內部培訓，包括解釋海關在新例下獲賦予的權力，及條例對海關執行國安任務的要求。至於未來的工作重點，她表示，香港由今年7月起將擔任世界海關組織亞太區副主席，任期兩年，其間會舉辦國際及區域性會議，促進亞太區的情報交流。她又說，海關十分注重國際合作，相信今年可與一些東盟及一帶一路國家等簽署合作協議。