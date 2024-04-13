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2024年4月13日星期六
屯門山火 火勢逼近電塔
(23:19)
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傍晚6時許，屯門九逕山近景峰一帶發生山火，火場面積10米乘15米。至晚上8時許，消防一度停止動員，惟火勢其後死灰復燃，至晚上11時許，火線長達50米。網上圖片可見，山火逼近一電塔。
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