第二屆香港國際創科展一連4日會展舉行 數碼港率25間初創參與 (16:44)

由創新科技及工業局與香港貿發局合辦的第二屆香港國際創科展，以「智慧創新 聯通世界」為主題，網羅更多國家及地區參展，推動創科成果落地應用，凸顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢。財政司長陳茂波出席首日活動並參觀會場，支持這項亞洲科技旗艦盛事。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港作為香港數碼科技旗艦，一直致力推動智慧城市發展，智慧生活亦是數碼港最大的應用科技集群，750間相關初創涵蓋健康科技、教育科技、環保科技、智慧建築等多個領域。「香港國際創科展」平台正好讓數碼港展現智慧生活企業及方案的多樣性，以及在推動智慧城市發展中的關鍵作用，促成與國際間的合作。數碼港同時積極參與「國際創科營商周」，包括舉辦「數字經濟峰會」，與政府及業界共同促進跨界別、跨地域創科發展和協作，加快形成「新質生產力」，加速建設香港成為國際創新科技中心。

今年，超過50間數碼港初創參與香港國際創科展，其中25間在數碼港展館聯合展出創新方案，涵蓋多個智慧生活社群範疇，包括健康科技、智能大廈、建築科技、環境科技和教育科技等，為展覽注入更多活力及多元化。