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警拘捕11人涉「碰瓷黨」騙案　8名中學生收報酬當乘客 (16:47)

警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕11名男女，年齡介乎14至24歲，相信他們藉多宗交通意外事故，索取賠償金，至少涉及6.5萬。警方將落案起訴三人，包括15歲中學生及男主腦，被捕人周一早上（15日）將被押解到粉嶺裁判法院提堂。

警方前日下午（11日）發現24歲男子及兩名本地女子到屯門區一間中學外，要求接走一名15歲男學生，其間作出滋擾，校方報案。調查期間，揭發該名男子有多次交通事故記錄，曾同日涉兩宗。當中有10次意外，車上乘客是該名男學生及該兩女子，相信有人多次刻意引致和其他車輛碰撞而向對方司機索償，遂將4人拘捕。

新界北總區重案組第二隊總督察羅禮謙表示，調查發現該名被捕男子由去年10月至本月舉報了44次輕微車禍，當中16個涉案司機已向被捕人支付賠償金。調查又發現，他曾於校內招攬不同中學生作車上乘客，意外後訛稱受傷，令車主因傷害了年輕人而感到內疚從而作出賠償。羅禮謙指，警方昨另拘捕5男2女中學生，年齡介乎14歲及15歲。據悉，學生每次收取500元至1000元的報酬參與犯罪活動，他們意外後訛稱受傷，其後拒絕送院。而疑犯會刻意引致交通意外，例如突然加速，向司機索償1000元至兩萬元不等的金額。

警方指，車輛碰撞力度及角度是難以控制，批評不法分子不顧青少年人身安全。警方呼籲，年青人切勿貪圖「搵快錢」而被不法分子利用。

相關字詞﹕串謀詐騙 碰瓷黨

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