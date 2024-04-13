DSE2024 ︳聆聽及綜合能力開考 部分試場紙本點名 有考生指「免煩」應取消用「報到易」 (14:47)

文憑試考生潘同學表示，即使今日未能使用「報到易」，但現場仍有監考員為考生人手點名，對考試流程沒有太大影響，又說「都係人手點好啲，費時考生又要煩多件事」。他說，鑑於過去兩日使用「報到易」時不順利，「kick住咗係個畫面到」，故今天已沒有特意提早到試場嘗試開啟程式。他又說，今次試卷Part B綜合能力寫作部分較難，時間剛剛好完成。

另一位文憑試考生鄧同學表示，這幾天都不能成功使用「報到易」，一直都「load唔到」，認為考評局應在接下來的考試取消使用「報到易」，認為人手點名反而更方便、更省時，也不會打擾應試。他又指試卷難度適中並有足夠時間完成。

創知中學學與教副校長黃麗燕表示，過去兩天學校試場都不能順利登入「監考易」，故隨即轉用紙本點名，基本上15分鐘內便能為整個禮堂所有考生點名，至於今日因本身已知道不需再用「監考易」，故節省了登入的時間。黃又指，一向很多老師都很熟悉用紙本點名，反而今年改為電子點名，相信老師們需要多些培訓以學習操作系統。

創知中學教務副主任方偉成表示，明白考評局希望善用科技，但認為局方應在事後檢討系統問題出在哪，期望下年運作能更暢順，今次須沿用紙本為考生點名，相信對監考員而言不是差太遠，最重要是要很清晰目前正使用哪個點名和報到方式。