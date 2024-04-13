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2024年4月13日星期六
華豐大廈3級火｜升降機零件疑遭盜去 涉款約20萬元
(13:30)
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華豐大廈日前發生三級火，至今仍未解封。中午12時許，警方接獲維修員報案，指機房內有兩組升降機的電路板不翼而飛，涉款約20萬元。警方在場調查，將案件列作盜竊處理，暫未有人被捕。
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華豐大廈
盜竊
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