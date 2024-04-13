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港大校長張翔回應校委會調查結果：還我清白 冀大學運作重回正軌 (00:03)

港大校長張翔今日(13日)凌晨發表聲明，指港大校委會經過半年調查，專責小組調查報告證實，匿名「吹哨者」對我的所有指控皆不成立，形容「終於還我清白」。

港大校委會昨日深夜公布，接納由專責小組提交的報告，指調查小組可掌握的證據，不足以確立吹哨者電郵中對校長張翔行為不當的指控。

張翔在聲明中表示，調查結論充分證明，一連串的匿名舉報和惡意指控全屬子虛烏有。有人惡意將大學機密資料和眾多部門的內部通訊，斷章取義發送至傳媒，扭曲事實，蓄意誤導公眾，以達至不可告人的目的，阻礙大學的改革與發展。

他又指出，對於造謠者透過匿名電郵，對他和大學作出嚴重誹謗，指這樣的行為理應受到強烈譴責。他表示大學須慎重運用「吹哨者」匿名舉報制度，在事件真相未明時，尊重及保護及被舉報者的權益，防止機制被濫用，杜絕誹謗、誣告和陷害他人的不正之風。

他稱，雖然調查報告證實了我的清白，但今次事件對香港大學造成的傷害，仍難以彌補。他指現在同事懼怕被捲入失實投訴，嚴重影響日常工作；大學的發展計劃難以推進，部分甚至被迫暫停；全球招聘人才計劃受挫，個別已簽約加盟港大的國際頂尖學者因而卻步。

張又說，過去半年眾多同事受到牽連，嚴重影響工作之餘，亦遭受巨大精神壓力，我對此非常痛心。他要感謝每一位同事在這段動蕩的時間堅守崗位，盡力維持大學運作，頂住各種壓力，守住良心與正義的底線。他要感謝那些秉持公正立場的校委會成員和專責小組成員，及所有關心港大的同學、舊生和朋友。

他表示香港大學的發展對香港的未來及國家的發展至關重要。港大聲譽不幸因今次事件被抹黑，在國際社會造成惡劣影響。他會加強與校委會的溝通，帶領管理層推進大學的改革，繼續提高效率。

他在聲明末段提到，「我真誠地希望，大學運作重回正軌，放下成見，擺脫干擾，回歸平靜，讓每一位同事重新積極投入工作，一起追回被浪費的機會和時間。」

 

相關字詞﹕張翔；港大校委會

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