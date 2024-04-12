16歲少年同時染寨卡登革熱　月初從泰國返港 (22:15)

衛生防護中心表示，該名少年過往健康良好，周日（7日）起發燒、頭痛及後眼窩疼痛，同日到聖德肋撒醫院求醫。他翌日再到聖保祿醫院求診並入院，其血液樣本經化驗後，證實對寨卡病毒及登革熱病毒均呈陽性，病人情况一直穩定。

防護中心流行病學調查發現，該少年曾於上月28日至本月3日逗留在泰國蘭達島，並於上周六（6日）返港；病人稱曾於蘭達島露天地方進行康樂活動，其間多次被蚊叮咬。防護中心稱，該少年一名同行者曾出現相關病徵，已獲安排入住聯合醫院。

防護中心初步調查顯示，該活動沒有其他來自香港參加者，會將個案通報泰國衛生當局，而少年的家居接觸者至今沒有出現病徵，中心接觸者追蹤工作及跟進調查仍然繼續。

防護中心引述世界衛生組織資料稱，西太平洋和東南亞多個國家或地區包括泰國曾出現或正出現寨卡病毒傳播，已通知食環署進行病媒監測和滅蚊。

登革熱方面，防護中心稱本港今年截至昨日共錄得13宗外地傳入登革熱個案，去年全年共錄62宗。中心引述世衛資料顯示，登革熱全球發病率在過去20年顯著上升，去年持續傳播加上個案突發性急增，導致全球80多個國家及地區共呈報逾500萬宗病例和5000多宗死亡個案，接近歷史最高水平；最新監測數據顯示，部分亞洲地方包括馬來西亞、新加坡及泰國錄得個案較去年同期增加，而美洲地區包括巴西、阿根廷和秘魯今年至今共錄得逾300萬宗個案，為歷史新高。