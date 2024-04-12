警搗集團涉開始加密貨幣兌換店騙取客戶675萬 拘5人 (19:28)

警方西區警區過去一星期以洗黑錢、串謀洗黑錢罪及盜竊罪拘捕5男1女，包括4名犯罪團伙骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人，分別報稱為侍應、送貨工人及無業人士等，部份人有黑社會背景。根據調查所得，上述由黑社會操控的犯罪集團會利誘不同人，包括朋友或親人，提供銀行戶口資料、銀行咭及相關密碼，再用相關戶口協助清洗由不同罪行得來的犯罪得益，包括各類型詐騙案，牽涉騙款約港幣35萬。集團伙更在尖沙嘴開設一間加密貨幣兌換店，伺機偷走客戶既現金，牽涉現金款項高達港幣675萬。案件調查仍然進行中，不排除有進一步拘捕行動。

今年二月，西區警區刑事部收到情報，懷疑有銀行戶口被犯罪集團操控清洗黑錢，當中涉及騙款約港幣35萬。警方經過深入調查後，鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢團伙。集團會通過中間人向不同人士，包括朋友或者家人，以金錢利誘，以數百至數千元港幣作為報酬，向不同人購買銀行戶口及銀行咭資料。而有關傀儡戶口之後會用作協助團伙清洗由不同罪行所收到的犯罪得益，當中包括投資詐騙案及網上情緣詐騙案等。

調查嘅期間，警方亦發現有關集團利用空殼公司，在去年11月至今年3月期間，在尖沙嘴開設一間加密貨幣兌換店，集團開始會以優惠匯率誘使客戶兌換加密貨幣，當交易成功後，集團會再誘騙客戶進行大額交易，當客戶將大量現金交予兌換店職員後，職員會伺機偷走客戶的現金，再人去樓空，當中涉及五名受害人，牽涉款項約港幣675萬。

過去一個星期，警方拘捕5名本地男子及一名本地女子，分別係集團骨幹成員及傀儡户口持有人，在其身上找到兩張傀儡戶口持有人的銀行咭，警方亦隨即持法庭搜查令進入尖沙嘴一個單位，在單位內發現有電腦、點鈔機、兌換加密貨幣收據、宣傳用易拉架、海報和卡片等等。該五男一女，年齡18至67歲，其中三人有黑社會背景，涉嫌干犯洗黑錢、串謀洗黑錢及盜竊罪被捕，現獲准保釋候查。