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警拘7越南人涉店舖盜竊再轉售圖利 涉款220萬 (18:50)

警方周三（10日）搗破一個活躍於全港各區的店舖盜竊集團，涉嫌利用少數族裔人士進行店舖盜竊，再將贓物轉售圖利，包括在所控制的便利店或寄到海外出售，行動中拘捕7名越南籍男女，包括兩男五女，檢獲120萬現金及價值100萬元贓物。

警方早前發現一個社交平台群組，主要成員為少數族裔人士，群組內經常出售一些低於市價的貨物，而貨物的圖片經常拍到價錢牌，顯示貨物為大型連鎖店舖內的被偷去的陳列品。警方經情報搜集及分析，鎖定一個以越南籍人士為骨幹的犯罪集團。

集團主腦會控制社交平台，分析當時市場需求，並在網上社交平台招募少數族裔人士犯案，專門從各大型連鎖店，超級市場，偷取各式各樣貨品，例如夏天偷取大量防曬液，太陽油等，轉季期間偷取大量衣物。犯罪集團得手後，會分批將偷來貨物，運送到中型貨倉作臨時儲存，再集合大量貨物一次過運送到大型貨倉。

警方指，犯罪集團會將貨物影相，上傳到社交平台宣傳，並以低於市價發售。當有人欲購買相關貨物，集團會相約地點交收。另外，集團亦控制一些便利店，並在便利店內出售贓物，以及將贓物寄到海外販賣，包括越南。

警方前日（10日）在深水埗及旺角多個目標位置埋伏，並採取拘捕行動，以「處理贓物罪」及「串謀盜竊罪」，在五個地點合共拘捕兩男五女，其中包括三名便利店嘅負責人，被捕者全部為越南籍，年齡介乎26至58歲，當中三人持有香港身分證，另外四人持俗稱「行街紙」。警方亦搜獲現金超過120萬的犯罪得益及約4000件懷疑係盜竊得來物品，包括大量日用品、食物、飲品、保健藥物、衣物及家庭電器等，總值超過港幣100萬元。警方相信該犯罪集團涉及超過113宗發生於全港各區發生的店舖盜竊案件。

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