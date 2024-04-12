內地與本港警方合作打擊騙案及洗黑錢拘逾千人　揭有內地人受利誘來港設傀儡戶口 (17:17)

財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，過去3星期，警方刑事部連同各大總區拘捕768男353女，年齡介乎14至89歲，涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產、洗黑錢罪，涉及952宗騙案及科技罪案，以網上求職、投資、購物騙案為主，涉及22億元騙款。

鄒祥有講解行動其中一宗案件，指過去多個月，警方財富情報及調查科與國家反詐中心發現，一個跨境犯罪集團招攬內地人到香港開立傀儡銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉及超過2.3億元。今年3月26日，警方以「串謀詐騙」罪拘捕8名內地男子及一名本地女子，當中包括3名集團主腦，9名被捕人介乎29至48歲，分別報稱從事導遊、售貨員或無業等。根據調查，集團主腦從內地各省招募傀儡，分批帶他們經不同口岸到港，並提供住宿。留港期間，主腦會安排他們到不同銀行開立戶口，接受贓款後帶他們到銀行提取數萬元至數十萬元現金。主腦其後會用現金購買虛擬貨幣，企圖再洗錢。調查發現，該集團最少使用45個傀儡戶口，並接收36宗於上年10月至今年2月發生的騙案贓款。

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒講解另一宗跨境「刷單」求職騙案。調查發現，集團成員於通訊軟件及社交媒體發出大量招聘刷單推廣員的廣告，事主受指示到假網購平台網站註冊及假扮買貨。事主於頭一兩次「刷單任務」中通常會成功賺取少量金錢，但之後會以不同藉口要求事主支付其他款項。集團同時會利用多個香港傀儡戶口，迅速匯走騙款及洗錢。經過兩地情報交流及調查，警方鎖定該兩個詐騙中心位置、其骨幹成員身份、在港收騙款傀儡戶口持有人身份，並於今年4月2日至3日展開聯合拘捕行動，成功瓦解該集團。內地公安先搗破2個詐騙中心並拘捕11名內地骨幹，而香港警方以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕10名傀儡戶口持有人。21名被捕人涉及上年3月至今年4月期間本港64宗求職騙案，合共騙取超過1000萬港元，單項騙款由1300元至174萬元。警方成功聯絡27名已受騙及潛在受害人，當中有4人已付超過8萬元，但因為網罪科介入，他們沒再支付額外騙款，亦有人收到預警勸阻電話，才知險墮騙網。

商業罪案調查科署理警司柯詠恩就提及另一宗針對中小企的「猜猜我是誰」電話騙案，指有騙徒冒充餐廳或零售店高層，致電員工並聲稱公司急需資金，要求員工匯款。警方於去年6月至今年1月共接獲了79宗同類案件，每宗損失金額2000至8萬元不等，共涉200萬港元。調查後，警方於今年4月2日至11日期間，拘捕共22人，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，被捕人年齡介乎19至59歲，包括一名主腦、兩名骨幹、13名印尼籍女子及6名本地男女則懷疑為傀儡戶口持有人，被捕人分別報稱司機、家庭傭工、家庭主婦及無業。