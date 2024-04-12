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環保署：食肆為「走塑」額外收費屬商業決定　轉用替代品成本相若 (16:27)

首階段管制即棄餐具措施下月22日起實施，環保署今舉行簡介會，介紹就新例實施的準備工作。被問到有食肆就轉用非塑膠餐具而額外向食客收費，當局會否設定相關收費上限，環保署副署長胡偉文說，食肆是否就餐具收費、收費多少是商業決定，「係有佢嘅自由」，又說參考供應商資料，每個塑膠及非塑膠餐具實際價錢只相差數仙。酒店方面，環保署長徐浩光說，當局無就一次性用品的收費向酒店作規限，「其實係可以收得比較平」，強調當局不鼓勵旅客用一次性用品，相信旅客若知道要額外收費，很多時會選擇自備。

環保署強調，法例實施首6個月為適應期，當局不會就違規業務執法，其間會走訪各食肆及酒店，了解其運作並提供適切資訊，若發現未符合「走塑」條件，會先了解問題及難處，以宣傳教育方式為主。徐浩光表示，有需要會發勸喻及警告信，並將處所遇到的困難記錄在案，之後巡視時再檢視是否有改善，若有處所屢勸不改，會按實際情况執法。

未有第二階段「走塑」時間表

政府去年表示，暫定2025年推行第二階段走塑措施，徐浩光今重申，未有推行第二階段的時間表，會視乎市場是否有足夠及價錢合理的替代品再作決定。

準備工作方面，環保署助理署長（特別事務）容婷芳表示，署方今年1月至4月走訪約2萬間中小型食肆，當中約21%已轉用非塑膠替代品，相信有更多餐廳陸續轉用。環保署助理署長（廢物管理）鄭健說，截至3月底已為業界舉行35場培訓，有約3300人參與，環保署亦建立網上平台「截塑」，提供替代品資訊，其中有7間供應商就酒店業所需物品提供資料。

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