環保署：食肆為「走塑」額外收費屬商業決定　指轉用替代品成本相若 (16:27)

環保署強調，法例實施首6個月為適應期，當局不會就違規業務執法，其間會走訪各食肆及酒店，了解其運作並提供適切資訊，若發現未符合「走塑」條件，會先了解問題及難處，以宣傳教育方式為主。徐浩光表示，有需要會發勸喻及警告信，並將處所遇到的困難記錄在案，之後巡視時再檢視是否有改善，若有處所屢勸不改，會按實際情况執法。

未有第二階段「走塑」時間表

政府去年表示，暫定2025年推行第二階段走塑措施，徐浩光今重申，未有推行第二階段的時間表，會視乎市場是否有足夠及價錢合理的替代品再作決定。

準備工作方面，環保署助理署長（特別事務）容婷芳表示，署方今年1月至4月走訪約2萬間中小型食肆，當中約21%已轉用非塑膠替代品，相信有更多餐廳陸續轉用。環保署助理署長（廢物管理）鄭健說，截至3月底已為業界舉行35場培訓，有約3300人參與，環保署亦建立網上平台「截塑」，提供替代品資訊，其中有7間供應商就酒店業所需物品提供資料。