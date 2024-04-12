47歲男涉盜用他人資料取消器官捐贈登記　辯稱為了解系統運作 (16:09)

被告為霍英圻（47歲，設計師）。承認事實提及，被告去年5月23日凌晨在家中利用林立基和曾子晴的姓名取消器官捐贈，他所輸入身分證號碼的持有人則已去世，曾子晴是被告的朋友。被告在警誡下稱一時好奇才用他人資料取消器官捐贈。控方指不需傳召證人作供或讓辯方盤問，裁判官裁定表證成立。

被告自辯供稱，他事前看過關於器官捐贈的新聞，但不太認識，於是到訪網頁隨機輸入「王立基」和「林立基」的姓名，純粹想了解系統運作。被告相信取消登記申請嚴謹，系統不會接受其申請，惟系統卻讓他完成申請，他感到不解和奇怪。

被告續稱因仍有不清楚之處，他再以「曾子晴」姓名和使用10個身分證號碼嘗試申請，對照測試下發現身分證號碼會影響系統能否進入下一步。他表示不認識上述身分證號碼所屬人士，又指了解系統更多之後有對「他和身邊」有正面幫助。