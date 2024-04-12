華豐大廈三級火｜大廈內部情况曝光　天井熏黑滿佈雜物　走廊昏暗塌假天花 (15:28)

居於10樓的住客黃先生指，大廈十多年前由另一個管理公司主理，雖然管理費較貴，但質素較好；近十年大廈管理由法團自己「攞返嚟做」，質素參差，部分樓層的防煙門因門鉸損壞而未能完全關上，經常保持半開狀態，需用力才可關上，情况已持續多時。

黃先生今早返回單位，帶走一大袋當時用作堵塞門縫的衣物到洗衣店。他稱住處無受太大影響，不過家門被爆開，鐵閘損毁，幸有鄰居用鏈將門鎖起。他指早上所見，一樓及二樓「通地都係水」，走廊燒焦燻黑，假天花塌下，又指大廈的電線「拉得幾犀利」，交錯外露，火災後全部亦塌下。

他說，昨晚已登記上樓，單位「有電冇水」，妻兒則在外家居住，他自己今晚仍會回來。黃生又指，前晚火警後有消息指午夜12時有機會讓住客上樓取回物件，但最後大批人等到午夜12時，警方才表示環境不許可，直到昨日他再由早上11時等到下午3時仍未成功上樓，當時警方解釋每次只容許兩個單位上樓，「一層樓都廿幾三十戶，當你每組人執半個鐘，你一日都做唔到一層」，最後他昨晚近10時再到現場，等候約15分鐘便獲安排上樓，亦再無限制。黃生說，每層有一名警員，上樓後警員會講解損毁情况，家中暫時只有鐵閘損毁；7樓以上的單位逗留時間不受限制，但「有電無水」，6樓或以下單位則「冇水冇電」，執拾後就要離開。

對於有指發生原因是由於煙頭燒着天井雜物，黃先生說天井面積約50呎，有排水管及鹹水喉，「都幾多人扔垃圾落去」，1樓健身室則有通道可走到平台位置，不時在樓梯口看到有人吸煙，「賓館啲住客扔（煙頭）嚟扔去」。