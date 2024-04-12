明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉非禮客人要求撤控　報稱「運動治療師」罪成囚9個月 (13:44)

32歲男子涉於前年11月提供按摩治療時觸摸女客人陰部，又拍打她與另一女客人的臀部，事後要求其中一人撤控。該男子受審後被裁定兩項非禮罪及一項妨礙司法公正罪成立，今（12日）於東區裁判法院判刑。暫委裁判官高麗盈指，法庭就性罪行須判處阻嚇性刑罰，安撫事主和其家人，並以示厭惡此等行為；就被告在運動方面有成就而酌情減刑，終判被告即時監禁9個月。

被告鄭家盛（現32歲）是案發地點「盛健痛症復康治療中心」的負責人，他報稱運動治療師。香港運動治療師總會早前澄清，被告沒有註冊。

辯方進一步求情稱，被告透過精英運動員計劃入讀大學，可見其天賦，而罪成令他難以擔任治療師及教練；被告女友不離不棄支持他，兩人有結婚打算。雖然法庭或認為被告如今境况是咎由自取，辯方仍望裁判官判刑時考慮到他在業界惹來討論，重建名聲並不容易。

裁判官指出，被告藉詞為任職健身KOL的事主X放鬆身體，在治療期間觸摸她的陰部3至4下，及後拍打X的臀部，當時並無其他人在場。翌日，被告在相同地點再次拍打瑜伽導師Y的臀部。被告當時以運動治療師身分犯案，構成違反誠信。裁判官以監禁7.5個月及1.5個月為兩項非禮罪的量刑起點。

被告案發後以信息着X撤控，但他最後勸說不成功，裁判官認同本案非同類事件之中最嚴重，但牽涉的非禮罪有一定嚴重性，就妨礙司法公正罪以5個月監禁為量刑起點。裁判官因被告在運動方面具成就而每罪減刑五分之一，考慮到總刑期共判囚9個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞