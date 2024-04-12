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律政司刑期覆核得直　涉保釋金電騙案男子加刑至囚48個月 (13:09)

34歲男子涉致電兩名老婦，假冒是其兒子，訛稱「去咗差館，要錢」，騙去逾3萬元。男子早前承認串謀詐騙及洗黑錢共兩罪，判囚26個月。律政司申請刑期覆核加刑，高院上訴庭今（12日）裁定原審法官犯錯，加刑至48個月監禁。上訴庭表示，被告以情感勒索的手法行騙，令事主無條件交出金錢，原審刑期明顯過輕。

答辯人陳皓傑（34歲）牽涉兩宗電話騙案，區院暫委法官鄭明斌當時判被告入獄26個月。律政司一方今表示，原審以兩年為串謀詐騙的量刑起點，另以一年為洗黑錢的量刑起點，不足以反映罪行嚴重性。

律政司表示，被告利用事主對家人的關心，從而製造恐慌，而電話騙案一般難以偵破，刑罰須具阻嚇性。律政司又指，原審法官沒有參考詐騙案的案例量刑，反而錯誤援引一宗盜竊案例，亦錯誤接納被告在案中為「跑腿」角色，忽略串謀犯罪成份。

答辯方則指，部分電騙案例涉及事主被毆打受傷，本案被告僅致電誘騙事主，威嚇性質有區別。答辯方又指，律政司要求採用一宗量刑起點為4年的詐騙案例，並不適用本案。法官彭偉昌反駁指，就算情節不同，電騙案的核心是利用事主的情感，構成恐慌。法官潘敏琦則指，無論用何手法，電騙案重點是情感勒索，「令事主無條件、無疑問之下交出金錢」。

上訴庭最終裁定原審法官量刑犯錯，判刑明顯過輕。上訴庭就串謀詐騙罪改判囚40個月，洗黑錢罪改判30個月，部分刑期分期執行，總刑期48個月。

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