陳國基指仍須警惕「軟對抗」　將循紀律部隊學校社區三方向推國安教育 (12:03)

陳國基指，多支紀律部隊和輔助部隊將分別在其訓練學院、總部或分部舉行開放日，加深市民對各紀律部隊的認識，以及了解其維護國家安全的工作和成果。政府亦會在學校推出「2024國家安全齊參與」計劃，涵蓋國家安全寫作比賽、國安校園壁報設計比賽，以及國安教案設計優秀作品選。特區將聯同公民教育委員會及多個青少年制服團隊，在18區舉行不同的國家安全教育活動，包括制服團隊中式步操示範、國家安全展覽、國家安全兒童填色比賽等，亦會適當地將新訂立的《維護國家安全條例》相關內容融入其中。

陳國基又指「國際形勢千變萬化，一些敵對勢力仍然虎視眈眈」，批評美西方國家、反華組織及政客、外國媒體及「走佬」外國的通緝犯等繼續抹黑詆譭和發表誤導錯誤言論，更企圖干涉香港事務，政府會繼續實施《港區國安法》、《維護國家安全條例》等相關法律，積極防範、依法制止和懲治危害國家安全的行為和活動，並理直氣壯駁斥任何有關香港的抹黑詆譭和不實言論，包括繼續透過線上平台、國際會議、外訪活動、公開場合，以至向傳媒去信等方式，同時亦會向外推廣本港獨特優勢。

另外，政府早前公布成立「愛國主義教育工作小組」，統籌該小組的政務司長陳國基指，未來將圍繞學校、歷史文化資源、社區及傳媒宣傳等範疇推動愛國主義教育工作，強調透過融合推廣，把守法意識和國家安全意識融入日常生活中。