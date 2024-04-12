黎智英案｜陳梓華：經李柱銘識黎智英獲墊支助全球登報　李宇軒亦曾墊400萬 (16:25)

【16:00】陳梓華提及，2019年7月「攬炒團隊」打算發起眾籌登報活動，但其主題與「G20」登報有別，「G20」登報主旨是反修例及五大訴求，而「攬炒團隊」的活動主旨是有關《中英聯合聲明》，冀英方能夠履行其道德責任。

陳續指，當時Telegram上有公海群組，以「圈人」方式將大量用戶拉入群組內，目的是吸引人負責不同項目，例如「G20」會開設小組群組，應對不同語言的報章上的排版及設計的工作，有興趣的用戶可以加入該些小組群組中，當他們製作好廣告後便交由李宇軒，或其他比較活躍的成員作最終核實。

陳又指，「攬炒團隊」是以「攬炒巴」為首的團隊，故他稱為「攬炒團隊」，而李宇軒身在該團隊，因為當時李問「攬炒團隊」是否需要人幫忙辦眾籌，陳以為李「又想墊支」，故向李說「你去做啦」，因為陳認為李「有足夠嘅能力去幫佢哋處理哂所有眾籌嘅嘢。」

【15:30】陳梓華提及，2019年7月他曾與Mark Simon在中環文華東方酒店的咖啡廳內見面，對方自我介紹為「黎智英嘅助手，基本上就係執行佢個boss嘅order（老闆的指示）。」

陳憶述，當時Mark Simon大讚「G20」全球登報活動，稱黎智英與他「非常滿意嗰成果同效果」，又稱「認為未來嘅文宣方向，應該係延續返G20登報嘅影響力」，更指「G20」符合他們的政治理念，「佢哋願意提供經濟上、人脈上同傳媒方面嘅協助。」Mark Simon雖未詳述「政治理念」的詳情，但言談中數次提及「民主」。

當時Mark Simon亦有問陳「未來想做啲乜？」陳回答，有朋友邀請他一起經商，並坦承「其實我鍾意做生意多啲」。陳分享經商的困難，指在香港難以開設一個海外離岸公司的銀行戶口，Mark Simon聽後表示不難，稱可以幫助陳，並叫陳「當係一個獎勵畀自己」。

Mark Simon也有問陳會否繼續參與文宣工作，包括本地文宣與國際游說，陳稱「我會繼續」，但由於陳對於國際游說「冇乜認知」，故他向Mark Simon表示會嘗試舉辦一些報紙展覽。

【15:00】陳梓華續指，「G20」全球登報活動結束後，他開始問李宇軒是否已收取眾籌款項，惟「佢一直都唔應機」，於是陳於群組內「問咗幾個網友，『點算啊』」，其中一人提議可用借據的方式，要求李宇軒以個人名義承擔150萬元的墊付款項。陳認為這個做法無論是對黎智英、Mark Simon，或者「G20」本身都是負責任的做法。

及後陳多次致電李，向他解釋現况，指「Mark佢都有話，佢啲人問嗰筆錢幾時會翻返嚟？有冇時間表？」惟李沒有正面回覆，於是陳相約李於2019年7月在金鐘力寶中心見面及簽下借據。

李簽下借據後，當晚陳致電Mark Simon，指「佢（李）話願意承擔呢筆債務，佢唔會拖住呢筆數」，陳猜測李遲遲未還款的原因，應是Mark Simon早前指示可從3個銀行戶口中任選其一匯款，惟「佢（李）未知道用邊個account（帳戶）畀，要一齊畀定分開畀。」最終李有還款。

陳補充，他與李早於同年6月25日已見過一次面。當時兩人「純粹見面」，陳問李「點解要墊支筆錢？」因為陳知道李為「G20」墊付接近400萬元廣告費，李回答「為咗香港一定要咁做，就算按咗層樓佢都會咁做。」

【14:32】開庭。陳梓華繼續供稱，當時黎智英與Mark Simon願意墊付最多500萬元，又指如果在《蘋果日報》刊登廣告，可先刊登後付款。最終他們為「G20」全球登報活動墊付約150萬元。

控方展示一些文件，顯示2019年6月26日，陳向Mark Simon傳電郵要求幫助。陳於庭上解釋，當初Mark Simon表示若在《蘋果》登廣告，可「先刊後付」，惟當李宇軒向《台灣蘋果》登廣告時，發現不能「先刊後付」，發票上標明「刊前付現」，故陳要求Mark Simon協助處理。不過，最終由李親自處理該筆廣告費，涉款120萬元新台幣。

【11:10】休庭。

【10:50】陳梓華指，同日他經Telegram向用戶「RIP」表示，「黎智英嗰邊願意墊支500萬，個做法係你將啲單寄過嚟畀佢哋找數。」「RIP」一開始還不相信事件，陳再次向對方確認，並指日後就其他文宣或國際線上的活動都可以聯絡黎或Mark Simon。RIP聽後表現「好興奮，話要搞咗報紙先。」陳表示，他聯絡「RIP」的原因是他相信對方是該群組的群主，加上RIP負責處理眾籌的財政。陳確定「RIP」就是李宇軒。

【10:35】陳梓華續指，當時有人在群組內提供李柱銘的聯絡電話，陳見該號碼「好特別，有6個字係一模一樣」。陳初時還以為提供電話號碼的人「係搞笑」，及後他大膽撥通該電話號碼，而接聽電話的人就是李柱銘。陳直接提出需要一個臨時貸款（bridge loan），金額約300萬元，希望李將他介紹給黎認識。兩人經一番討論後，李「打返電話畀我，然後話黎智英已經知道呢件事，但佢唔喺香港，所以我可以搵佢嘅助手Mark Simon」，故陳直接聯絡Mark Simon。

陳知悉Mark Simon的聯絡電話後，「幾乎馬上」致電對方，請求提供臨時貸款。Mark Simon聽後表示，原來陳「唔係第一個聯絡佢哋」，但因為陳表達清晰，故他願意與陳合作，並指「呢個計劃好符合佢哋嘅政治主張，佢哋希望可以透過呢次運動，可以令政府回應市民嘅訴求」，不過Simon沒有詳述其政治主張為何。在該通電話後約10至15分鐘後，Mark Simon致電陳，稱最多可墊付500萬元，以及「Jimmy會願意提供all kinds of help（所有形式的幫助）去支持呢類型文宣活動。」陳補充，Jimmy是指黎智英；黎今日戴上眼鏡，在犯人欄內低頭看筆記。

【10:10】陳梓華供稱，他擁有碩士學歷及學習中國法律。2018年起他於一所律師樓工作及從事法律經理（Paralegal）。至2020年10月10日，他被警方拘捕，並獲准保釋候查，翌年2月17日他被控與黎智英、Mark Simon及李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全。2021年7月7日，陳承認控罪，現以從犯證人身分上庭作供。

陳梓華稱，他於2019年6月經民主黨創黨主席李柱銘介紹而認識黎智英。當時他於名為「G20」的Telegram公海群組內認識一名叫「RIP」的用戶，對方表示需要資金以作全球登報的文宣活動，雖然他們已籌得資金，但暫未能動用籌款作登報之用。

陳又指，該「G20」群組內有上萬名用戶，其中一名用戶令陳的印象深刻。陳指該用戶名為「Uncle Walki」，並指當時眾人找方法解決登報資金的問題時，「Uncle Walki」提議可以聯絡黎智英或他的朋友協助解決資金問題。

陳於群組問「咁有冇人識黎智英？」及後有人提議可以聯絡李柱銘，「因為眾所週知，佢哋兩個嘅關係好好。」

【10:02】開庭。控方第五名從犯證人陳梓華出庭，他身穿灰色棉質西裝外套、白色恤衫，戴圓框眼鏡及藍色口罩。他以非宗教形式宣誓後，脫下口罩作供。

明報記者 楊志權、湯璧瑜