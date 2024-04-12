【持續更新】黎智英案｜陳梓華：經TG取李柱銘電話　再獲薦識黎智英及Mark Simon　即獲墊支助全球登報 (11:12)

【10:50】陳梓華指，同日他經Telegram向用戶「RIP」表示，「黎智英嗰邊願意墊支500萬，個做法係你將啲單寄過嚟畀佢哋找數。」「RIP」一開始還不相信事件，陳再次向對方確認，並指日後就其他文宣或國際線上的活動都可以聯絡黎或Mark Simon。RIP聽後表現「好興奮，話要搞咗報紙先。」陳表示，他聯絡「RIP」的原因是他相信對方是該群組的群主，加上RIP負責處理眾籌的財政。陳確定「RIP」就是李宇軒。

【10:35】陳梓華續指，當時有人在群組內提供李柱銘的聯絡電話，陳見該號碼「好特別，有6個字係一模一樣」。陳初時還以為提供電話號碼的人「係搞笑」，及後他大膽撥通該電話號碼，而接聽電話的人就是李柱銘。陳直接提出需要一個臨時貸款（bridge loan），金額約300萬元，希望李將他介紹給黎認識。兩人經一番討論後，李「打返電話畀我，然後話黎智英已經知道呢件事，但佢唔喺香港，所以我可以搵佢嘅助手Mark Simon」，故陳直接聯絡Mark Simon。

陳知悉Mark Simon的聯絡電話後，「幾乎馬上」致電對方，請求提供臨時貸款。Mark Simon聽後表示，原來陳「唔係第一個聯絡佢哋」，但因為陳表達清晰，故他願意與陳合作，並指「呢個計劃好符合佢哋嘅政治主張，佢哋希望可以透過呢次運動，可以令政府回應市民嘅訴求」，不過Simon沒有詳述其政治主張為何。在該通電話後約10至15分鐘後，Mark Simon致電陳，稱最多可墊付500萬元，以及「Jimmy會願意提供all kinds of help（所有形式的幫助）去支持呢類型文宣活動。」陳補充，Jimmy是指黎智英；黎今日戴上眼鏡，在犯人欄內低頭看筆記。

【10:10】陳梓華供稱，他擁有碩士學歷及學習中國法律。2018年起他於一所律師樓工作及從事法律經理（Paralegal）。至2020年10月10日，他被警方拘捕，並獲准保釋候查，翌年2月17日他被控與黎智英、Mark Simon及李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全。2021年7月7日，陳承認控罪，現以從犯證人身分上庭作供。

陳梓華稱，他於2019年6月經民主黨創黨主席李柱銘介紹而認識黎智英。當時他於名為「G20」的Telegram公海群組內認識一名叫「RIP」的用戶，對方表示需要資金以作全球登報的文宣活動，雖然他們已籌得資金，但暫未能動用籌款作登報之用。

陳又指，該「G20」群組內有上萬名用戶，其中一名用戶令陳的印象深刻。陳指該用戶名為「Uncle Walki」，並指當時眾人找方法解決登報資金的問題時，「Uncle Walki」提議可以聯絡黎智英或他的朋友協助解決資金問題。

陳於群組問「咁有冇人識黎智英？」及後有人提議可以聯絡李柱銘，「因為眾所週知，佢哋兩個嘅關係好好。」

【10:02】開庭。控方第五名從犯證人陳梓華出庭，他身穿灰色棉質西裝外套、白色恤衫，戴圓框眼鏡及藍色口罩。他以非宗教形式宣誓後，脫下口罩作供。

明報記者 楊志權、湯璧瑜