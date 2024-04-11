鴨脷洲少女墮海 釣魚漢見狀下水救人 男死女昏迷 (22:10)

一名年約16歲少女晚上在海怡半島16座對開墮海，在附近釣魚漢見狀，脫鞋及放下財物躍下約5米，至水中企圖救人。水警輪接報到場，在墮海現場附近救起兩人，並施以心外壓，二人昏迷送院。警員在岸邊查看釣魚漢的黑色背包財物，並將其帶返警署。

據了解，死者蘇月良。一名街坊指，死者人稱阿良，在該處釣魚約5至6年，通常在下午至晚上會到場，其妻子其中亦會參與，夫婦二人居於海怡半島，間中會買飯盒，一邊釣、一邊食，「以前就釣魚，𠵱家魚獲少，轉為用蟹吊墨魚」。現場遺心絞痛藥。

現場目測岸上離海面約5米。該街坊指：「岸邊跳落去都幾高，又無水泡，好難救」。他指，海怡半島15座近更亭岸邊有水泡，但附近無樓梯或碼頭登岸。現場所見，四周已貼出不可釣魚及游泳告示牌。有保安員指，有時會提醒人不可在此釣魚，佢部分人不理會也無辦法。

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