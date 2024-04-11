華豐大廈三級火｜地盤工友冒煙闖賓館救走2人1犬　韓國旅客拍片錄下驚險場面 (19:00)

有份救人的地盤工人文先生表示，昨日與7、8名工友剛剛開工，便見到隔壁大廈發生火警，原打算站在一旁觀察，突然見到有些人從大廈走出平台求救。他與工友連忙搬動金屬梯，協助該10多人逃生，當中包括韓國人、東南亞人、亦有兩名歐美人士，還有3名小朋友。文先生形容小朋友「喊到『啡啡』聲」，逃生者亦表現驚慌，「始終突然發生火警，可大可小」，工友則相對淡定。

文先生說，當時一樓以上還有其他人招手求救，但太大煙不能入內，「始終都要等消防」，唯有安慰他們消防正前來。文先生說，當時消防員已經抵達現場，但他們在大廈前面，地盤在後面，希望盡量「幫輕下消防員，盡量幫手」，並謙稱消防員才是「大英雄」，「我哋小市民，無得比」。

文先生說，當10多名賓館旅客陸續走到安全地方後，他的一位同僚和一名休班民安隊員用一條水喉協助救火，他自己則從一樓平台進入賓館，蹲着身體慢慢前行，未幾見到一個老伯站着不動，他便立即救出老伯，其間又見到一名背着黑色柴犬的男子，對方問「可唔可以帶埋我走呀？」於是3人1犬便一同離開火場。文先生說當時「啲煙好勁」，不小心吸了兩口，喉嚨已經十分不舒服，賓館內沒有照明，地下全是積水，又見到樓梯口有數名女士不敢離開，他便告訴她們樓梯安全，可以往下離開。

由於老伯行動不便，其他工友動用「安全籠」（吊機）將他吊運下來，狗主和狗隻就爬梯離開。文先生說，地盤今日如常開工，今早見到老伯在附近經過，相信他身體無大礙，有其他受助市民特意前來向他和同事道謝，公司亦有表揚他與一衆工友。文先生說，原本只打算入火場望一眼，「望下有無人係度，點知真係有人，見到實要救」。34歲的文先生自言從事地盤行業很久，負責燒焊工種，第一次遇到同類事件。事後雖被家人責備太危險，但若下次再發生同類事件，在能力範圍內都會盡量幫忙。

文先生續指，事後看新聞，得知火警造成5死40傷，很多人受影響，感到不開心及難過，因原本沒預計會造成這麽嚴重的傷亡，「點知曇野好大單，勁過洪水橋（四級火）」。

根據其中一名受助韓國旅客提供的影片，當時不少人睡眼惺忪，有人只穿著短褲拖鞋，至少3名大人抱著3名小朋友逃生，有人帶同背囊等隨身物品，在地盤工人協助下，慢慢爬落地盤高空工作台，再走落地面。影片有男聲說：「慢慢嚟、冷靜啲、唔洗驚」，有人用普通話說：「有個小孩、小孩先下」，其間濃煙不斷從梯間窗戶冒出，鐵絲網另一邊平台火光熊熊。