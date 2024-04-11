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男警涉威脅發布前女友不雅片罪脫　官指兩人事後關係良好惹疑 (17:52)

28歲休班男警涉威脅在社交平台Instagram發布前女友為他口交的不雅影片，被控一項「未經同意下威脅發布私密影像」罪，他不認罪受審，今（11日）於屯門裁判法院裁決。裁判官黃國輝指，被告與事主當時是情侶關係，被告發送涉案影片予事主後只表示「IG見」，字眼可存有不同意思，事後兩人仍互傳裸露照片，對話內容帶有戲謔成分。裁判官認為，控方未能在毫無合理疑點下證明被告威脅發布私密影像，因此裁定被告罪名不成立。

被告為駐新界北總區的男警謝朗傑（28歲），早前停職。他被控於去年4月11日在威脅會發布女子X的私密影像，意圖威脅致使X受辱、驚嚇或困擾，而未獲X同意發布。

根據承認事實，被告去年2月透過交友程式結識X。X在審訊供稱，首次約見被告便與對方發生性行為，被告曾經在她更衣、小便、醉酒及口交時拍攝片段。X多次要求被告刪除片段，但被告拒絕稱「幫你派街坊，tag（標籤）埋你」。當X提出分手，被告揚言「IG見」，又說「我講啫」。同年7月，X與被告分手，及後報案。

被告選擇不自辯，裁判官今裁決指，案發後被告和事主依然關係良好，兩人有戲謔意味的文字信息往來，亦互相傳送包括性器官等照片；信息記錄顯示，被告發送涉事片段後，相隔約7分鐘再說「IG見」，未有進一步解釋。裁判官考慮到，兩人事後到過內地旅遊及發生性行為，X在分手後才報警處理，並且向警方交出手機前曾刪除信息，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，最終裁定被告罪脫。

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