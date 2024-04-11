垃圾徵費｜綠色和平促政府如期推行徵費　同時加快落實生產者責任制 (16:33)

綠色和平在今年3月招募45個家庭，參加為期7日的實驗，要求他們將家居垃圾分為外賣餐具、即棄包裝及一般垃圾，放入垃圾徵費指定袋，並拍照紀錄，隨後分析每個家庭各類垃圾的佔比，以及垃圾徵費實施後需繳付的費用。實驗發現，以二人家庭為例，平均徵費開支為40元，外賣及包裝垃圾佔21元，超過總體垃圾費一半。

譚穎琳舉例指，部分包裝垃圾，如薯片袋、即食麵袋，均屬複合物料，不能回收，認為政府和企業不應將回收責任完全推卸給消費者，建議政府除如期推行垃圾徵費外，亦應該加快落實生產者責任制，與企業合作和推動借還重用餐具系統，而企業也要公開產品包裝減廢量、重用率及回收量。

對於廚餘回收等配套不足，垃圾徵費應否如期推行，譚穎琳表示，香港比其他東亞城市的減廢政策少，任何減廢措施應盡快推行，形容廢物收費為「火車頭」，還有回收系統和責任者生產制需要陸續推出，並認為垃圾收費應每年檢討，以及思考如何幫助市民源頭減廢。