平機會未接涉輪椅者訪「發光蛋」投訴　新任主席林美秀：已主動出擊聯絡康文署 (15:50)

平機會前主席朱敏健任內建議就「族內歧視」立法，惟卸任前改稱，目前社會環境改變，而立法細節「較想像中複雜」，認為「急務」不在於立法。林美秀表示，本港去年全面通關後，社會氣氛已轉為平和、融洽，故認為現時沒有急切的立法需要。她強調，不等於平機會不理會相關問題，會保留過去作出的研究，在適當的時候可取出並加快回應；而平機會亦會繼續教育和宣傳工作，推廣包容及互助互諒的信息。

新任平機會主席林美秀今（11日）履新，將會展開3年任期。她指，很榮幸獲特首李家超委任，今後會依據法律賦予的權力，及利用過去在律政司工作的知識和經驗，帶領平機會繼續為市民服務，及為受到歧視者提供申訴途徑，保障他們在法例下的權利。

她提到上任後首要工作是「聆聽」，包括聆聽管理團隊和員工，匯報平機會的工作進展及進程；未來亦會積平機會的會員和其他持份者會面，聆聽他們對於反歧視工作的意見。