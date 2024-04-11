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平機會未接涉輪椅者訪「發光蛋」投訴　新任主席林美秀：已主動出擊聯絡康文署 (15:50)

有殘疾人士早前參觀中環添馬公園「發光蛋」裝置遇阻，平機會未有展開調查。對於坊間認為，平機會未有履行監督反歧視行為的職責，平機會新任主席林美秀稱，是否開展調查取決於投訴，惟至今仍未就事件接獲投訴。不過她稱，即使無接獲投訴，平機會已「主動出擊」聯絡康文署，提供有關暢達通道設計的資訊予署方解決問題，而署方仍迅速地補充過去的不足。

平機會前主席朱敏健任內建議就「族內歧視」立法，惟卸任前改稱，目前社會環境改變，而立法細節「較想像中複雜」，認為「急務」不在於立法。林美秀表示，本港去年全面通關後，社會氣氛已轉為平和、融洽，故認為現時沒有急切的立法需要。她強調，不等於平機會不理會相關問題，會保留過去作出的研究，在適當的時候可取出並加快回應；而平機會亦會繼續教育和宣傳工作，推廣包容及互助互諒的信息。

新任平機會主席林美秀今（11日）履新，將會展開3年任期。她指，很榮幸獲特首李家超委任，今後會依據法律賦予的權力，及利用過去在律政司工作的知識和經驗，帶領平機會繼續為市民服務，及為受到歧視者提供申訴途徑，保障他們在法例下的權利。

她提到上任後首要工作是「聆聽」，包括聆聽管理團隊和員工，匯報平機會的工作進展及進程；未來亦會積平機會的會員和其他持份者會面，聆聽他們對於反歧視工作的意見。

相關字詞﹕編輯推介 林美秀 平機會

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