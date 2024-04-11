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官中女教師帖文談「黑警」被革職　申司法覆核稱僅屬私人言論不應處分 (14:31)

任教27年的官立中學女教師，涉2019年在facebook發布「黑警開OT」的圖片等，經紀律聆訊後被革職。她入稟司法覆核挑戰決定，今（11日）於高院開庭審理。申請方提出，帖文談及「黑警」意指使用過度武力的警員，未必構成仇恨言論，而女教師沒有在教學場景發表政見，因私人言論被革職屬不合比例的處分。

司法覆核申請人為前教師譚玉芬，答辯人為公務員事務局長。庭上透露，譚在個人fb帳戶發帖共8次，聆訊委員會於紀律聆訊裁定屬仇恨言論和煽動暴力，將她革職處罰。

代表申請人譚玉芬的大律師黃宇逸表示，正如一句廣泛流傳的名言，「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利」，本案關乎譚在私人Facebook帳戶發帖，評論涉及公眾利益的議題，其言論自由應受保障，否則產生寒蟬效應。

黃宇逸逐一解釋譚玉芬的帖文，表示談及「黑警開OT」的帖文沒有淫穢意味，可以解讀為警員不應超時工作，應多花時間陪伴妻子；至於帖文說「黑警真係應該死全家㗎」，不代表譚真心詛咒警員一家，可能只是泄憤。法官高浩文聽畢表示，比起咒罵警員家人，應該有更好的咒罵方式。黃承認用字或不當，但譚僅在個人帳戶發言，與教學工作無關。

黃宇逸表示，譚玉芬轉發警員跌倒的片段，留言「究竟受咩訓練㗎，每年出幾多錢糧」，原意是關注有否妥善利用公帑；譚轉發喬裝警員拘捕示威者的片段，稱「前線有任何破壞傷人，入晒差佬數」，只是諷刺言論，表達對警員臥底手法的不滿。聆訊午續，公務員事務局長一方將陳辭。

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