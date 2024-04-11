官中女教師不滿因談「黑警」被革職申司法覆核 政府指違政治中立 (17:26)

司法覆核申請人為前教師譚玉芬，答辯人為公務員事務局長。庭上透露，譚在個人fb帳戶發帖共8次，聆訊委員會於紀律聆訊裁定屬仇恨言論和煽動暴力，將她革職處罰。

代表申請人譚玉芬的大律師黃宇逸表示，正如一句廣泛流傳的名言，「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利」，本案關乎譚在私人Facebook帳戶發帖，評論涉及公眾利益的議題，其言論自由應受保障，否則產生寒蟬效應。

黃宇逸逐一解釋譚玉芬的帖文，表示談及「黑警開OT」的帖文沒有淫穢意味，可以解讀為警員不應超時工作，應多花時間陪伴妻子；至於帖文說「黑警真係應該死全家㗎」，不代表譚真心詛咒警員一家，可能只是泄憤。法官高浩文聽畢表示，比起咒罵警員家人，應該有更好的咒罵方式。黃承認用字或不當，但譚僅在個人帳戶發言，與教學工作無關。

黃宇逸表示，譚玉芬轉發警員跌倒的片段，留言「究竟受咩訓練㗎，每年出幾多錢糧」，原意是關注有否妥善利用公帑；譚轉發喬裝警員拘捕示威者的片段，稱「前線有任何破壞傷人，入晒差佬數」，只是諷刺言論，表達對警員臥底手法的不滿。

代表公務員事務局長的資深大律師陳浩淇今午表示，2019年社會動蕩不安，譚玉芬的帖文可能煽動暴力，猶如火上加油，散播對警員和警員家屬的仇恨。陳又指，譚作為官校老師，應該保持政治中立，不應違反教育局通告和《公務員守則》；事件經過廣泛報道，譚的學生可能閱讀涉事帖文，或誤人子弟。法官聽畢雙方陳辭，將於4月26日或之前頒下裁決。